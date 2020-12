Magdalena Narożna na tronie. Zobacz teledysk "Numer jeden" grupy Piękni i Młodzi

Dowodzona przez Magdę Narożną discopolowa grupa Piękni i Młodzi prezentuje teledysk do nowej piosenki "Numer jeden". Będzie kolejny hit?

Na czele grupy Piękni i Młodzi stoi Magda Narożna AKPA

Pochodząca z Łomży grupa Piękni i Młodzi w krótkim czasie stała się jedną z największych gwiazd na scenie disco polo. Szeroka publiczność poznała trio dzięki siódmej edycji show "Must Be The Music" w Polsacie (2014). Grupa jako pierwszy przedstawiciel disco polo dotarła wówczas do finału.

Reklama

Początkowo zespół tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Po rozwodzie pary i konflikcie w formacji, miejsce Narożnego zajął Daniel Biczak.

Do najbardziej znanych utworów grupy należą piosenki "Ona jest taka cudowna" (ponad 82 mln odsłon), "Kocham się w tobie" (62 mln), "Niewiara" (55 mln), "Tak już bez ciebie" (51 mln), "Chciałabym spać z tobą" (42 mln) i "Jedno słowo" (32 mln).

Instagram Post

W zmienionym składzie grupa zaprezentowała piosenki "Bez siebie" (ponad 6,4 mln odsłon) i "Nowa ja" (ponad 5,3 mln).

Clip Piękni i Młodzi Bez siebie

Teraz do sieci trafił teledysk do nowego singla "Numer jeden".

Za utwór odpowiadają Magdalena Narożna, Daniel Wilczewski i Łukasz Sienicki. Ten ostatni zajął się także aranżacją i produkcją.

W klipie zrealizowanym przez Allinteractive Films ponętna liderka grupy prezentuje się na tronie.

Clip Piękni i Młodzi NUMER JEDEN

Przypomnijmy, że Magda Narożna wiosną 2021 r. pojawi się jako jedna z gwiazd 14. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. Zadaniem uczestników show jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

Piękni i Młodzi podczas III Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach 1 / 7 Tak się bawi Magda Narożna (PIękni i Młodzi) na scenie w Kielcach Źródło: AKPA udostępnij

W ostatniej edycji uczestników oceniali Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska, aktorka Katarzyna Skrzynecka oraz Adam Strycharczuk, zwycięzca poprzedniej odsłony. Zastąpił on zmarłego pod koniec lutego aktora Pawła Królikowskiego, który zasiadał w jury od samego początku.

Gospodarzami show niezmiennie są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Najlepsze występy w historii programu 1 / 9 Sławomir jako Freddie Mercury Źródło: Polsat Autor: M. Zawada udostępnij

Jesienią tego roku w 13. odsłonie triumfował Czadoman, który wyprzedził Filipa Gurłacza i Gosię Andrzejewicz.



Wideo "Twoja twarz brzmi znajomo 13" - finał (Polsat/Ipla)

Poza Narożną w 14. edycji o główną nagrodę rywalizować będą: aktorka Tamara Arciuch (m.in. "Przyjaciółki", "M jak miłość", "Niania" czy "Wesele"), wokalistka Maja Hyży; aktorka Anna Maria Sieklucka (m.in. "365 dni"), aktorzy Lesław Żurek ("Mała Moskwa", "Zabawa zabawa" czy "Przyjaciółki"), Michał Meyer ("Miasto 44", "Amok", "Czas honoru"), Piotr Gawron-Jedlikowski (Tymoteusz z serialu "Pierwsza miłość") i Paweł Góral, który zyskał popularność dzięki napisaniu pierwszego na świecie "insta-serialu", emitowanego w ramach insta-story na Instagramie.