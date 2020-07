Magdalena Narożna zaręczona. Były mąż "pogratulował"

Wokalistka Pięknych i Młodych, Magda Narożna, zaręczyła się. Skomentował to jej były mąż. Nie obyło się bez złośliwości.

Magda Narożna stoi na czele grupy Piękni i Młodzi /Marcin Bruniecki / Reporter

Przypomnijmy, że początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski.

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 10-letnią obecnie córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.



2 stycznia (dwa dni po koncercie grupy podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem) doszło do sprzeczki między obiema parami. W jej efekcie do szpitala trafiła nowa ukochana Dawida Narożnego.

Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie. Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie", który w ciągu czterech miesięcy od premiery zanotował ponad 4,2 mln odsłon.

Niedawno Narożna zdradziła, że przyjęła oświadczyny swojego partnera Krzysztofa Byniaka. Do zaręczyn doszło w Rzymie, ale para utrzymywała to do tej pory w tajemnicy.



Jej były mąż pogratulował przyszłej młodej parze. Przy okazji jednak wbił Narożnej szpilę. "Moi drodzy, dostaje od Was wiele wiadomości. Tak, wiem, słyszałem o zaręczynach już w listopadzie i bardzo się z tego powodu cieszę. Gratuluję" - napisał. "Może po tych licznych publikacjach ‚niemiłosiernie szczęśliwa osoba’ zmieni zdanie i w końcu dogada się ze mną i nie będzie robiła problemów w sprawie unieważnienia ślubu kościelnego w trybie skróconym, o które już tyle czasu prosiłem" - dodał. Niedawno poinformował również, że spodziewa się dziecka.