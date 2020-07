Magda Narożna (Piękni i Młodzi) zaręczona. Wszystko zdradziła w "Pytaniu na śniadanie" w TVP

Szykują się kolejne zmiany w życiu Magdy Narożnej, wokalistki discopolowej grupy Piękni i Młodzi. Gwiazda zdradziła je w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP.

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) przyjęła oświadczyny swojego partnera AKPA

Przypomnijmy, że początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski. Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 10-letnią obecnie córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.

2 stycznia (dwa dni po koncercie grupy podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem) doszło do sprzeczki między obiema parami. W jej efekcie do szpitala trafiła nowa ukochana Dawida Narożnego.

Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie. Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie" ( sprawdź tekst! ), który w ciągu czterech miesięcy od premiery zanotował ponad 4,2 mln odsłon.



Teraz grupa promuje teledysk "Nowa ja", który jeszcze mocniej wybija Magdę Narożną w roli liderki zespołu Piękni i Młodzi. Towarzyszący jej panowie skupili się na swoich instrumentach, choć wcześniej udzielali się także wokalnie.

"Nie próbuj zatrzymać mnie / Dziś będę gwiazdą / A ty marnym tłem" - śpiewa Magda Narożna ( sprawdź pełny tekst! ), a internauci zwracają uwagę, że tekst może odnosić się do jej małżeństwa.

Właśnie okazało się, że w życiu wokalistki szykują się spore zmiany - dowiedzieliśmy się tego z programu "Pytanie na śniadanie". Ekipa TVP2 odwiedziła ją w jej ogrodzie.

Magda Narożna zdradziła, że przyjęła oświadczyny swojego partnera Krzysztofa Byniaka. Do zaręczyn doszło w Rzymie, ale para utrzymywała to do tej pory w tajemnicy.

W stolicy Włoch para przebywała w listopadzie 2019 r. - tam Magda Narożna świętowała swoje 31. urodziny.

Wokalistka przyznała, jeśli wszystko będzie układać się tak, jak dotychczas - nie wyklucza możliwości ponownego zawarcia związku małżeńskiego.



Do najbardziej znanych utworów grupy należą piosenki "Ona jest taka cudowna" (ponad 80 mln odsłon), "Kocham się w tobie" (61 mln), "Niewiara" (52 mln), "Tak już bez ciebie" (49 mln), "Chciałabym spać z tobą" (41 mln) i "Jedno słowo" (31 mln).

