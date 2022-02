Od pewnego czasu Magda Welc pracuje nad nowym autorskim materiałem.

Poznaliśmy już wypuszczane co jakiś czas utwory "Między słowami" ( posłuchaj! ), "Nie patrzę wstecz" ( sprawdź! ) i "Wystarczy jeden uśmiech" ( sprawdź! ). Najnowszą propozycją jest piosenka "Przyjacielu".

W nagraniach 24-letniej wokalistce towarzyszy autor muzyki Mariusz Ostański.

"Od tego się zaczęło... 'Przyjacielu' jest bardzo emocjonalnym utworem, który zapoczątkował powrót do współpracy Magdy i Mariusza i pomógł skrystalizować plany wydania wspólnej płyty. To utwór o przemijaniu i bólu, jaki zostaje w sercu po odejściu bliskiej osoby. To również sposób na pożegnanie się i zaakceptowanie, że nie ma jej już wśród nas" - czytamy w opisie.

Kim jest Magda Welc?

Magda Welc to zwyciężczyni trzeciej edycji telewizyjnego programu "Mam talent" (2010). W finale pokonała Kamila Bednarka. Miała wtedy zaledwie 12 lat.

Po programie Magda uczestniczyła w wielu koncertach, występowała m. in. na imprezach dobroczynnych. Najbardziej znaczącym był występ u boku Jerzego Maksymiuka podczas 6. Koncertu Noworocznego w Filharmonii Narodowej.

Rok po sukcesie w "Mam talent" Magda rozpoczęła edukację w szkole muzycznej w Lublinie i przygotowała swój debiutancki album. Na płycie zatytułowanej "Sianko na stół. Kolędy i pastorałki" oprócz tradycyjnych i znanych utworów bożonarodzeniowych, znalazła się również "Kolęda dla nieobecnych" do muzyki Zbigniewa Preisnera oraz dwie nowe pastorałki przygotowane specjalnie dla młodej wokalistki, "Sianko na stół" oraz "Babci zegar". Później jednak zniknęła z mediów.