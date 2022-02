Najnowsza płyta Magdy Steczkowskiej zatytułowana "Nie tylko o miłości" to sentymentalna podróż wokalistki do najważniejszych dla niej utworów. Na potrzeby albumu stworzyła całkiem nowe aranżacje piosenek. "Kiedy pierwszy raz usłyszałam 'Kocham Cię Kochanie Moje' w wykonaniu Kory, zakochałam się bez pamięci. Ten utwór towarzyszył mi przez niemal całe moje życie. Nigdy nie zapomnę tej niezwykłej artystki pełnej energii i uśmiechu, którym nas wszystkich obdarzała. Dlatego też na płycie 'Nie tylko o miłości', na której znajdują się utwory szczególnie mi bliskie, nie mogło go zabraknąć" - mówi piosenkarka.

Reklama

Clip Magda Steczkowska Blisko Ciebie - ft. Zosia Królik

"Podobnie rzecz się miała z przepięknym utworem 'Samba przed rozstaniem' w wykonaniu Hanny Banaszak oraz 'Ja nie chcę spać' w wykonaniu Kaliny Jędrusik. Z kolei 'Szczęśliwej drogi już czas' i 'Rękawiczki' to cała moja młodość" - wskazuje Magda Steczkowska.

Na nowym krążku znajdą się także piosenki napisane przez wokalistkę. Dwa utwory są tu dla niej szczególnie ważne - napisała je razem z Adamem Niedzielinem, a w jednym z nich, "Blisko Ciebie", Steczkowska śpiewa z córką Zosią. Druga piosenka, "Gdziekolwiek jesteś", powstała dla zmarłej w 2020 roku mamy piosenkarki. "Oba te utwory to ogrom pięknych, ale również trudnych emocji. Ciężko mi je śpiewać bez łez wzruszenia" - przyznaje wokalistka.



Zdjęcie Okładka albumu "Nie tylko o miłości" / materiały prasowe / materiały prasowe

Płyta ma być szczególnym krążkiem na zbliżające się Walentynki, bo wtedy odbędzie się jej premiera. Przy albumie Magda pracowała ze swoim mężem, Piotrem Królikiem. Płyta jest już dostępna w serwisach streamingowych.



11 lutego o godzinie 18 będzie miał premierę teledysk do nowej wersji "Kocham Cię Kochanie Moje".



Wideo MAGDA STECZKOWSKA - KOCHAM CIĘ KOCHANIE MOJE [OFFICIAL VIDEO] 2022

Wśród piosenek, na krążku znajdują się także m.in. przeboje "Gdzie ci mężczyźni", "Zawsze tam gdzie ty" czy "Kochać".