Magdalena Narożna jest niekwestionowaną gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna".

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie". Na początku lutego do szyldu Piękni i Młodzi powrócił Dawid Narożny, który do współpracy zaprosił swoją drugą żonę - Joannę Narożną oraz Elę Kliś.



Magda Narożna (Piękni i Młodzi) pokazała się na zdjęciu z córką

Na Instagramie Magdę Narożną obserwuje ponad 200 tys. fanów. Wokalistka regularnie publikuje tam zdjęcia pokazującą ją również ze strony prywatnej. Ostatnio opublikowała ujęcie z 13-letnią córką Gabrysią.

"Rozgrzewka przed koncertem. Pastelowe dziewczyny" - podpisała zdjęcie Narożna. Wokalistka udostępniła post przed wejściem na scenę."Po takiej rozgrzewce to będzie ogień", "Super dziewczyny i super relacja między wami", "Pięknie wyglądacie", "Fajny duet byłby na scenie mama z córką" - komentują fani. Kto wie, być może Gabrysia pójdzie w ślady matki i kiedyś je zobaczymy wspólnie na scenie!

"Moja największa duma i za razem sukces życiowy. Niedawno była taka malutka, za chwile mnie przerośnie" - napisała Narożna.



"Świetnie wyglądacie", "Jesteście jak dwie krople wody", "Jak siostry wyglądacie normalnie", "Gwiazdeczki" - komentują fani, którym jednak nie umknęło podobieństwo nastolatki do ojca ("ale podobna do Dawida", "córcia czysty Dawid").



