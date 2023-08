Magdalena Narożna jest niekwestionowaną gwiazdą disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna".

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magda Narożna (Piękni i Młodzi): Do jakiego stopnia się rozbiorę? INTERIA.PL

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 13-letnią obecnie córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie". Na początku lutego do szyldu Piękni i Młodzi powrócił Dawid Narożny, który do współpracy zaprosił swoją drugą żonę - Joannę Narożną oraz Elę Kliś.



Z kolei Magda Narożna w wakacje 2020 r. ujawniła, że przyjęła zaręczyny od Krzysztofa Byniaka, swojego kolegi ze szkoły podstawowej. Od dłuższego czasu wokalistka nie umieszcza zdjęć ze swoim ukochanym, co mocno zaniepokoiło fanów. W komentarzach na Instagramie zaroiło się od wpisów, w których dopytują oni o mężczyznę (z serwisu zniknął jego profil).

Sama wokalistka nie wypowiada się na ten temat, choć wcześniej chętnie dzieliła się prywatnymi ujęciami. W ostatnim czasie u jej boku pojawił się aktor Paweł Góral (znany m.in. z roli Roberta w serialu "M jak miłość"). Widać, że razem dobrze się bawią, co skłoniło plotkarskie media do snucia pogłosek o ich romansie.

Tymczasem znają się już od dłuższego czasu - wiosną 2021 r. razem występowali w programie Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo" . Góral w końcowej klasyfikacji zajął drugie miejsce, a Narożna była szósta.

"Nasze przyjacielskie podróże" - opisywała Narożna spotkania z Góralem, dodając hasztagi "przyjaźń" i "best friends".



Instagram Rolka Rozwiń

W ostatnim czasie możemy zobaczyć, że gwiazda disco polo przeszła sporą zmianę wizerunku. "Oto Nowa Ja, jak się Wam podoba moja kolejna metamorfoza?" - dopytuje Narożna.



Instagram Post Rozwiń

Ostatnio Piękni i Młodzi ponownie połączyli siły z grupą Playboys - efektem jest teledysk "Walczę o ciebie" . Magda Narożna ujawniła, że szykuje kolejne nowości. "Będzie ogień, obiecuję" - zapowiada.



Clip Piękni i Młodzi Walczę o ciebie - & PLAYBOYS

Czytaj także:



Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) chwali się sylwetką. "Fiu, fiu, fiu"

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) pokazała zdjęcia w skąpym bikini. Fani oszołomieni! "Jak Afrodyta"

Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) odsłoniła biust. "Co to za królewna"