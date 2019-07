Magda Femme z nowym singlem. Zobacz klip "Słabo Kłamiesz"

Magda Femme, była wokalistka Ich Troje, zaprezentowała teledysk do jej najnowszego utworu pt. "Słabo kłamiesz".

Magda Femme wróciła z kolejnym singlem /ForumGwiazd.com.pl / Agencja FORUM

"Słabo Kłamiesz" to najnowsza propozycja od Magdy Femme.

Za produkcję popowo-dance'owej piosenki "Słabo kłamiesz" odpowiada holenderski kompozytor znany jako Big Dawg, odpowiedzialny za oficjalne remiksy T-Paina i Busta Rhymesa, produkcję utworów dla Nilsa Van Zandta, DJ Rebel, Matsoe Matsoe, Funk D, Jeroen Post, Timerman czy produkcję intra do programu "Dance Dance Dance".

Za reżyserię i scenariusz teledysku, w którym pojawia się sama Magda Femme, odpowiedzialna była Olga Czyżykiewicz. Nagranie zrealizowano w Kapsel Studio.



Clip Magda Femme Słabo Kłamiesz

Poprzednia piosenka Femme - "Nie mów mi, że za późno" nagrana z byłym uczestnikiem "Must Be The Music" Marcinem Czerwińskim - ukazała się w marcu tego roku.



Wideo Magda Femme & Marcin Czerwiński - Nie mów mi, że za późno ft. ZAWIDZKI (OFFICIAL AUDIO)

Solową dyskografię Magdy Femme zamyka płyta "Retro Love" z 2014 roku.



Największym komercyjnym sukcesem byłej wokalistki Ich Troje (z grupą współpracowała w latach 1995-2001, zastąpiła ją Justyna Majkowska) pozostaje wydana w 2001 r. płyta "5000 myśli". Femme była też pierwszą żoną Wiśniewskiego, z którym rozwiodła się po pięciu latach (byli ze sobą od 1996 do 2001).

Największym solowym przebojem Magdy Femme była piosenka "Kłamstwo" z 2001 roku.