Magda Bereda dała się poznać jako influencerka, ale próbuje swoich sił również w muzyce. W październiku ubiegłego roku wydała swoją piosenkę "bluza w rozmiarze L". W teledysku do utworu pojawiła się Roxie Węgiel.

Od początku roku bierze udział w projekcie edukacyjnym Eco Studio ELECTRO-SYSTEM, promującym prawidłowe postępowanie z elektroodpadami.

W Światowy Dzień Ziemi, który przypada 22 kwietnia, światło dzienne ujrzała ekopiosenka "Odzyskaj", zaśpiewana przez Magdę Beredę, a skomponowana przez producentów ze Szwecji, w tym Marka Tyspera (współpracującego z PINK i Zarą Larsson). Do utworu powstał też klip, wyreżyserowany przez Alana Kępskiego, z udziałem influencera, TikTokera i finalisty "Top Model" - Michała Gały.

Reklama

Magda Bereda i Roksana Węgiel na planie teledysku "Bluza w rozmiarze L" 1 / 12 25-letnia Magda Bereda jest jedną z popularniejszych youtuberek i wokalistek młodszego pokolenia. Do najnowszego teledysku "Bluza w rozmiarze L" zaprosiła swoją przyjaciółkę, 16-letnią Roksanę Węgiel. Źródło: AKPA udostępnij

Teledysk zawiera intro edukacyjne promujące jedną z najważniejszych zasad postępowania z elektrośmieciami - zakaz wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do zwykłego kosza na śmieci. W klipie znalazło się wiele motywów nawiązujących do środowiska, a sam tytuł utworu jest najlepszą zachętą do właściwego dbania o otaczający nas świat.