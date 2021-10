Magda Bereda o nowej piosence: Młodzi ludzie nie mają poczucia własnej wartości

Piosenkarka podkreśla, że singel "bluza w rozmiarze L" to wspomnienie dobrych chwil i tej za dużej bluzy, którą dostaje się od ukochanego, kiedy na zewnątrz robi się zimniej. Utwór niesie przesłanie, że każdy z nas, niezależnie od wieku, typu sylwetki i wyglądu, powinien czuć się ze sobą dobrze i akceptować siebie takim, jakim jest. To muzyka do słuchania, wspólnego przeżywania, refleksji i do odkrywania swojego wewnętrznego piękna. Ta piosenka zapowiada nowy album Magdy Beredy, która przyznaje, że otwiera ona nowy etap w jej życiu.

Clip Magda Bereda Bluza w rozmiarze L

Pod teledyskiem umieszczonym na platformie Youtube wokalistka podkreśla, że po raz pierwszy w swojej piosence opisała historię miłości, bo sama przekonała się, jak wielką rolę odgrywa ona w naszym życiu. Jej zdaniem każdy człowiek potrzebuje czuć, że jest dla kogoś ważny i ktoś za nim tęskni, ale nie można z tym przesadzać, bo granica jest bardzo cienka. Ten singiel to opowieść o dwójce ludzi, którzy są od siebie wręcz uzależnieni. To uczucie nie daje jednak szczęścia. W końcu pojawia się myśl, jak zatrzymać tę machinę i na nowo uczyć się dbać o swoje potrzeby, które, jak się okazuje, są równie ważne jak miłość.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magda Bereda o "bluzie w rozmiarze L" Newseria Lifestyle

"Wydałam właśnie singel, który nazywa się 'bluza w rozmiarze L' i jest właśnie takim przekazem, że mimo że jesteśmy czy chudsi, czy grubsi, nieważne, jacy jesteśmy, ważne jest to, co mamy w środku. I ta "bluza w rozmiarze L" jest właśnie w jednym rozmiarze, tak żeby pokazać, że wszyscy jesteśmy równi - powiedziała wokalistka dla Newserii Lifestyle.

Clip 4Dreamers Zacznij od zera - ft. Magda Bereda



Piosenkarka chciałaby, żeby jej przekaz trafił do młodych ludzi, którzy często mają problemy z samoakceptacją. Chodzi jej bowiem o to, żeby pozbyli się kompleksów, uwierzyli w siebie i poznali swoją wartość.

"Myślę, że szczególnie młodsi ludzie nie mają poczucia własnej wartości, a uważam, że każdy z nas ma masę fajnych cech, którymi warto się dzielić, a oni uważają to za coś złego. Warto więc po prostu im o tym przypominać i dawać im wiarę, że naprawdę są potrzebni w tym świecie" - mówi Magda Bereda.

W teledysku do tej piosenki parę zagrali Roksana "Roxie" Węgiel oraz brat Magdy, Adrian.

Magda Bereda. Kim jest?

Internetowa kariera Magdy Beredy rozpoczęła się w 2011 roku od wstawiania coverów i przeróbek znanych utworów. "Siedź tu cicho", czyli przeróbka przeboju "Despacito" Luisa Fonsiego, zanotowała ponad 5 mln odsłon.



Magda Bereda i Roksana Węgiel na planie teledysku "Bluza w rozmiarze L" 1 / 12 25-letnia Magda Bereda jest jedną z popularniejszych youtuberek i wokalistek młodszego pokolenia. Do najnowszego teledysku "Bluza w rozmiarze L" zaprosiła swoją przyjaciółkę, 16-letnią Roksanę Węgiel. Źródło: AKPA udostępnij

Jesienią 2019 roku Magda Bereda wystąpiła w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie partnerował jej Kamil Kuroczko. W show Polsatu zajęła ostatecznie 4. miejsce.



Roksana Węgiel i Magda Bereda znają się od kilku lat i kilkakrotnie miały okazję już współpracować. W 2018 r. nagrały wspólnie wersję piosenki "Żyj" Roksany używając... helu.





Wideo Śpiewamy z helem z Roksaną Węgiel 🎤🎈