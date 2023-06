26-letnia Magda Bereda jest jedną z popularniejszych youtuberek młodszego pokolenia. W 2020 r. wydała swój debiutancki album "mniejszeodtrzech". Płytę promowała m.in. piosenka "Bluza w rozmiarze L" , gdzie w teledysku główną rolę zagrała Roxie Węgiel .

W ostatnim czasie pojawiła się w konkursie Debiuty na Festiwalu w Opolu z utworem "Jest mi do twarzy we własnej osobie" .

Teraz do sieci trafił duet Magdy z kompozytorem Piotrem Rubikiem , autorem słynnych oratoriów. 54-letni muzyk cieszy się sporą popularnością w mediach społecznościowych - na TikToku ma ponad 130 tys. fanów (1,3 mln polubień wideo), a na Instagramie śledzi go ponad 100 tys. osób.

"Arbuzowy zachód słońca" to romantyczna ballada w rytmie walczyka.

"Piosenka powstała z 3 losowych słów, rzuconych artystom jako wyzwanie stworzenia piosenki. Utwór niespodziewanie stał się viralem w internecie. Czasami spontaniczne pomysły to te najlepsze, dlatego Magda Bereda wraz z Piotrem Rubikiem postanowili dokończyć piosenkę i nagrać teledysk" - czytamy w opisie nagrania.

Efektem końcowym jest zachwycony Piotr Rubik, który nie może wyjść ze zdumienia.



"Przecież to były tylko 3 przypadkowe słowa. Nikt nie spodziewał się milionów wyświetleń i tylu próśb o dokończenie piosenki... bardzo bardzo dziękujemy, to Wasza sprawka!" - napisał kompozytor, dodając, że jak będzie robił odnowienie ślubu ze swoją żoną Agatą Rubik, to wybierze "Arbuzowy zachód słońca" na ich pierwszy taniec.