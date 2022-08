Madonna doceniła polską artystkę? Fani od razu zauważyli!

Madonna Louise Ciccone urodziła się w 1958 roku. Dzięki swojej twórczości jest uważana za ikonę popkultury. Zalicza się ją do grona najpopularniejszych muzyków w historii. Zyskała przydomek "Królowej Popu". Według "Księgi rekordów Guinnesa" jest kobietą z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii. To laureatka niemal 300 nagród.

Od lat 80. nie przestaje zaskakiwać, a każdy jej kolejny album znajduje się na listach bestsellerów. Jej najbardziej znane hity to m.in. "Material Girl", "Like a Prayer" czy "Hung Up".

Reklama

Madonna jest również autorką książek dla dzieci, ambasadorką i właścicielką licznych kolekcji odzieżowych, a nawet sieci siłowni. Założyła fundację Raising Malawi.



Madonna to fanka polskiej malarki?

Madonna chętnie korzysta z mediów społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją prawie 18,5 mln obserwujących. Ostatnio celebrytka opublikowała na swoim profilu krótkie wideo, które jest zlepkiem kilku zdjęć. Na fotografiach wokalistka pozuje z torebką od projektantki Mawi Keivom.

Fani jednak zwrócili uwagę na pierwszy kadr. Widać na nim, że nad głową Madonny znajduje się obraz "Niebieska Godzina" polskiej malarki Tamary Łempickiej. Dzieło powstało w 1931 roku. Jego autorka wyjechała z Polski do Nowego Jorku w przededniu wojny. W USA jej obrazy zyskały wielką popularność, po raz kolejny również w latach 70.

Instagram Post

Twórczość Łempickiej pokochała również Madonna. "W Nowym Jorku mam multum jej obrazów. To moje własne muzeum Łempickiej" - powiedziała kiedyś dla "Vanity Fair" piosenkarka. Przyznała, że uwielbia Łempicką nie tylko ta ogromy talent, ale również twórczą niezależność oraz przetarcie szlaku innym kobietom.