Obecna na scenie od początku lat osiemdziesiątych gwiazda od zawsze wzbudzała kontrowersje. Przeboje jak "Material Girl", "Vogue" czy "Like A Prayer" ( posłuchaj! ) zapewniły jej miejsce w pierwszej lidze gwiazd popu. W ostatnich latach wokalistka borykała się z różnymi problemami ze zdrowiem, ale w 2019 roku wydała album "Madame X".



Na koncie ma ponad 300 mln sprzedanych płyt, co plasuje jej w gronie największych gwiazd estrady. Na 2022 r., w związku z 40-leciem swojej kariery, planuje serię reedycji swoich płyt.

W październiku 2021 r. ukazał się dokumentalny film "Madame X" o trasie promującej ostatni album Królowej Popu.



Wokalistka, która lubi chwalić się codziennym życiem w internecie, w ostatnim czasie coraz mniej przypomina siebie. Trudno uwierzyć, że piosenkarka skończy w tym roku 63 lata. Jej rysy twarzy są mocno zmienione, a na każdym zamieszczanym w sieci zdjęciu widać ingerencję grafików.

Ostatnio Madonna wydała wraz z Sickickiem remix jej przeboju "Frozen". Znamienny tytuł towarzyszy nagraniu jej twarzy na TikToku. Gwiazda zdecydowała pokazać się bez retuszu i w zbliżeniu przekazać fanom buziaka. Nietrudno zauważyć, że ma wielki problem z mimiką twarzy. Aktualnie wręcz niemożliwym jest zobaczenie w niej dawnej Madonny, którą pokochali fani na całym świecie.

"Z pewnością ma powiększone usta w porównaniu z młodszymi latami. Pełniejsze policzki, prawdopodobnie to efekt lipofillingu, czyli przeszczepienia tłuszczu z okolic brzucha, ud lub lędźwi. Brwi podciągnięte zostały nićmi rewitalizacyjno-liftingującymi. Do tego tona botoksu. W świecie Madonny pieniądze nie mają znaczenia, jeśli chodzi o poprawianie urody. Wszystko musi być piękne i estetyczne. Nie jest tajemnicą, że wydaje fortunę na zabiegi. Może to robić, bo ją na to stać" - mówił niedawno jeden z chirurgów plastycznych o wyglądzie gwiazdy.

