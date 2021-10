"Madame X" to film dokumentalny, będący nagraniem z jednego z koncertów Madonny. 8 października produkcja trafiła do sieci. W ramach promocji koncertowego filmu wokalistka pojawiła się w programie Jimmy'ego Fallona.

Madonna wchodzi na stół u Jimmy'ego Fallona

Wywiad szybko wymknął się spod kontroli. Gwiazda najpierw zapytała prowadzącego, czy zna Jamesa Baldwina. "Inspiruję się Jamesem Baldwinem. Słyszałeś o nim? Nie kłam mnie" - dogadywała gospodarzowi.

Chwilę później wokalistka powiedziała, że ważne jest przekraczanie barier. Gdy Fallon zapytał, czy to oznacza problemy, odpowiedziała "to dobre problemy" i wskoczyła na stół, za którym siedział.

Mocno zakłopotany Fallon próbował zareagować w odpowiedni sposób, chociaż sam stwierdził, że nie wie, co zrobić. Prowadzący próbował ściągnąć Madonnę ze stołu, jednocześnie zakrywając jej pośladki.

Madonna zeszła sama ze stołu, przy okazji pokazując z premedytacją bieliznę do kamery. Gdy wróciła na swoje miejsce podsumowała swój wybryk: "Życie to nie tylko przeprowadzanie wywiadów z dziećmi. Nie chcesz rozmawiać z dorosłym?".

Wideo