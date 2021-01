Madison Beer z nowym teledyskiem "BOYSHIT". Kiedy premiera "Life Support"?

1,7 miliona w niecały tydzień zdobył nowy teledysk Madison Beer "BOYSHIT". Utwór to kolejna zapowiedź debiutanckiej płyty wokalistki pt. "Life Support".

Madison Beer zaprezentowała nowy teledysk /Matthew Ashton /Getty Images

Reżyserem teledysku do "BOYSHIT" została Lauren Dunn. W stworzeniu utworu Beer pomogli Upsahl, Jake Banfield, Clampitt i Pete Nappi (dwóch ostatnich było również jego producentami).



Clip Madison Beer BOYSHIT

"BOYSHIT" to kolejny singel, który promuje debiutancki album Madison Beer. Ten ukaże się 26 lutego i będzie nosił tytuł "Life Support". Ponadto na albumie znajdą się numery: "Dear Society", "Good In Goodbye", "Baby" oraz "Stained Glass".

"Chciałam, aby ten teledysk był żartobliwym pokazaniem, jak radzić sobie z toksyczną męskością. W gruncie rzeczy w 'BOYSHIT' chodzi o poznanie swojej wartości i odzyskaniu władzy w związku, który wyraźnie ma swoje problemy" - tłumaczyła piosenkarka.



Instagram Post

Przed podpisaniem kontraktu z Epic Records w 2019 roku Beer we współpracy z First Access Entertainment, osiągnęła bezprecedensowy sukces jako niezależna artystka.

Jej pierwsza EP-ka "As She Pleases" zdołała zgromadzić ponad 700 milionów odtworzeń. Piosenkarka zagościła z nią w TOP 5 na iTunes w 18 krajach. Madison zyskała uznanie magazynów takich jak "Time", "Complex", "NME", The Guardian" oraz "Billboard".

Na Instagramie Beer ma ponad 22,2 milionów fanów, na Twitterze śledzi jej 3,1 miliona użytkowników, a na Facebooku jej profil lubi ponad 2,8 miliona osób.