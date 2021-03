Maciej Musiałowski i Julia Wieniawa razem. Zobacz teledysk "Zabierz tę miłość"

Utwór "Zabierz tę miłość" to muzyczny debiut aktora Macieja Musiałowskiego, któremu towarzyszy Julia Wieniawa. W tle nagrania - historia miłosna.

Maciej Musiałowski i Julia Wieniawa nakręcili razem teledysk AKPA

W połowie lutego na platformie Storytel ukazało się słuchowisko "Random", w którym główne role odgrywają Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski. Tytułowy Random to aplikacja, która umożliwia nawiązywanie znajomości z przypadkowymi ludźmi. Słuchowisko wprowadza nas w relację @Jantar91 (Julia Wieniawa) i @Buki92 (Maciej Musiałowski). Śledzimy w nim zjawiska charakterystyczne dla fascynacji drugą osobą, jak wzajemne poznanie, pierwsze uczucia i towarzyszące im komplikacje. To historia gdzie przyjaźń łączy się z miłością, a tragizm miesza z humorem.

Utwór "Zabierz tę miłość", który został napisany i skomponowany przez samego Macieja, nawiązuje bezpośrednio do słuchowiska. Autor miał w głowie ten utwór już od dawna, a projekt "Random" był motywacją do ukończenia pracy nad piosenką. Melodia i część tekstu zostały napisane dokładnie rok temu, podczas pierwszego lockdownu, będąc autentycznym zapisem emocji Macieja. Producenci zdecydowali się na wykorzystanie pierwszych szkiców Macieja, a on na dopisanie kolejnej zwrotki dla Julii.



Za produkcję piosenki odpowiada Wojtek Urbański, znany m.in. z zespołu Rysy. Jego utwory zostały wykorzystane w filmach "Boże Ciało" i "Hejter" Jana Komasy, napisał też muzykę ilustracyjną do pierwszego sezonu serialu "Ultraviolet".

"Relacje, rozstania i rozbieżności - to emocje, które prowadziły mnie podczas pisania tego utworu. Wyjechałem, nie chciałem stać się ofiarą lockdownu, zamkniętą w mieszkaniu samotnie z psem i głową pełną myśli. Szczęście w nieszczęściu przyniosło zaproszenie od pewnej Rosjanki, która mianowała się moją ciocią. W jej pięknym domu stał fortepian, któremu przyglądałem się dość długo. W końcu się przełamałem. Z dnia na dzień przelałem swoje uczucia na pierwszą zwrotkę i refren. Bałem się. Nie chciałem znów wpadać w basen tych uczuć, ale stało się i... nie żałuję, bo dzięki temu w końcu mogłem się uwolnić od tych emocji. Propozycja wzięcia udziału w słuchowisku przyszła niedługo później. Być może był to znak" - opowiada Maciej Musiałowski.

Julia Wieniawa przyznaje, że nigdy nie brała udziału w takim projekcie, jak "Random".

"Mogłam się sprawdzić na wielu płaszczyznach, zaczynając od nagrywania słuchowiska, potem odcinka filmowego i na koniec zaśpiewania piosenki o miłości. Dzięki temu, że przeżywałam tę przygodę z Maćkiem, którego dobrze znam od lat, mogłam zbudować między moją postacią, a jego naprawdę szczere emocje. To przełożyło się na pewno na słuchowisko i na naszą piosenkę" - mówi Wieniawa.

W klipie nie występują @Jantar91 i @Buka12 znani ze słuchowiska, a po prostu Julia i Maciej, którzy mieli za zadanie urzeczywistnić emocje bohaterów "Randoma". Teledysk kończy się tajemniczym i tragicznym rozstaniem młodych ludzi, co pozostawia w widzu wrażenie nieskończonej opowieści. Wszystko dzieje się na tle zapowiedzi kolejnej części słuchowiska, o której nadejściu informują nas autorzy.

Za scenariusz i reżyserię teledysku odpowiada Jakub Barzak, który jest jednym z pomysłodawców słuchowiska. Za kamerą stanął Maciej Twardowski, znany m.in. z filmów "Wszystkie nieprzespane noce" i "Deer Boy". Choreografię, którą obserwujemy w klipie, przygotował Stefano Terrazzino.

Za scenariusz i reżyserię słuchowiska i towarzyszących odcinków wideo odpowiada Natasza Parzymies, producentka i reżyserka serialu "Kontrola", który na You Tube ma prawie 50 mln wyświetleń.

Aktorka i wokalistka Julia Wieniawa od dłuższego czasu pracuje nad debiutanckim albumem. W listopadzie 2018 r. wypuściła singel "Nie muszę" (pokrył się podwójną platyną), który zapowiadał szykowany materiał. Poznaliśmy też piosenki "Na zawsze", "Oddycham" ( posłuchaj! ) i "SMRC". Głośnym echem odbił się też udział Wieniawy w akcji #hot16challenge2 ( sprawdź tekst! ).

Julia Wieniawa dała się poznać jako młoda aktorka obecna w popularnych produkcjach serialowych ("rodzinka.pl"), coraz częściej można zobaczyć ją także na wielkim ekranie. Pod koniec 2016 roku do sprzedaży trafił album "Flirtini: Heartbreaks & Promises Vol. 3", na którym znalazł się utwór Julii Wieniawy i Zeppy Zepa zatytułowany "Na zawsze".

