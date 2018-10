Maciej Maleńczuk o alkoholizmie kobiet: Zobacz teledysk "Nalej jej"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Nalej jej" promujący jazzową płytę "The Ant" Macieja Maleńczuka.

"The Ant" to projekt Macieja Maleńczuka zrealizowany z amerykańskim perkusistą Grantem Calvinem Westonem.

Podobnie jak "Jazz For Idiots" (2015) nowy album jest w przeważającej części instrumentalny. Tym razem proste melodie i covery zostały zastąpione autorskimi kompozycjami Maleńczuka.

Do promocji "The Ant" wybrano utwór "Nalej jej", w którym Maleńczuk skupia się na problemie alkoholowym kobiet.

"To piosenka opisująca to, co zaobserwowałem wśród młodych kobiet, czyli alkoholizm. Mało która młoda kobieta przyzna się, że ma problem z alkoholem, a rzeczywistość, która nas otacza pokazuje, że właśnie tak jest. Stwierdziłem, że jest to problem wart podjęcia" - mówi twórca.

Scenariusz to wspólne dzieło Maleńczuka i reżysera teledysku Pascala Pawliszewskiego, który pracował wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Ania Dąbrowska, Feel i Lanberry, Cugowscy, Lady Pank, Blue Cafe, Ania Wyszkoni, Marta Gałuszewska, Pączki w Tłuszczu, Michał Bajor, Mateusz Grędziński, Patryk Kumór, Adam Stachowiak, Alicja Janosz, Paulina Lenda i Ania Kłys.

