Mabel prezentuje nowy utwór. Posłuchaj "Boyfriend"

Tuż po triumfie na BRIT Awards w kategorii najlepsza brytyjska artystka, Mabel prezentuje nowy, przebojowy singel "Boyfriend".

Mabel jest obecnie jedną z najważniejszych brytyjskich piosenkarek pop /materiały prasowe

Do tej pory wokalistka podbiła listy przebojów singlami "Don’t Call Me Up", "Mad Love" czy "God is a Dancer".

Autorami piosenki są Mabel, Steve Mac oraz Camille Purcell - trio odpowiedzialne za poprzednie przeboje wokalistki, "Don’t Call Me Up" i "Mad Love".



"Boyfriend" to hymn girl power na 2020 rok - piosenka opowiada o tym, że jeśli kobieta potrzebuje mężczyzny, to tylko na własnych warunkach.



Utwór jest pierwszym oficjalnym solowym singlem Mabel od premiery albumu "High Expectations". W międzyczasie piosenkarka wydała jeszcze duet z Tiesto ("God is a Dancer") oraz świąteczną piosenkę "Loneliest Time of the Year".



Mabel jest jedną z najbardziej liczących się sił w brytyjskim popie. W 2015 udostępniła kawałek "Know Me Better" na platformie Soundcloud. Zaledwie cztery lata później wokalistka mogła pochwalić się najbardziej dochodowym singlem kobiecym w Wielkiej Brytanii ("Don’t Call Me Up", do pierwszej dziesiątki trafiło także "Mad Love").



Łącznie Mabel sprzedała ponad milion singli w samej Wielkiej Brytanii, a jej katalog przekroczył miliard streamów na całym świecie. "High Expectations" zebrało bardzo dobre recenzje i zadebiutowało na trzecim miejscu listy sprzedaży.



Mabel jest obecnie w trakcie trasy po Wielkiej Brytanii. Latem tego roku wystąpi na najważniejszych festiwalach, m.in. Lovebox, Parklife, Primavera Sound czy Reading & Leeds.