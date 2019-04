Mabel wydaje debiutancki album. Obejrzyj gorący klip "Don't Call Me Up"

Wokalistka Mabel to 23-letnia Brytyjka, która przez kilka lat działalności zdążyła już zgromadzić wokół siebie oddanych fanów. Artystka w końcu ogłosiła datę wydania debiutanckiego albumu i zaprezentowała klip do utworu "Don't Call Me Up".

Mabel wydaje debiuancki album "High Expectations" /

Brytyjska wokalistka Mabel w końcu zapowiedziała swój debiutancki album.



"High Expectations", bo taki będzie jego tytuł, ukaże się 12 lipca, a wyda ją Polydor Records.



Tracklista zawiera aż 20 tytułów, a wśród nich "Don't Call Me Up", który ukazał się wraz z teledyskiem 18 kwietnia.



23-letnia Mabel to wokalistka R&B. Na scenie aktywna jest od 2015 roku, ale większy rozgłos na świecie przyniósł jej dopiero wydany w 2017 roku singel "Finders Keepers".



Córka samej Neneh Cherry i producenta Massive Attack Camerona McVey, zwyczajnie nie mogłaby uciec od swojego muzycznego przeznaczenia. Wychowana praktycznie w trasie koncertowej Mabel od piątego roku życia uczyła się gry na pianinie, w wolnych chwilach opracowując z siostrą układy choreograficzne.



Mabel jak każda nastolatka przeszła też swój okres buntu, kiedy na złość rodzicom, z muzyką nie chciała mieć nic wspólnego. Na szczęście dla obecnych fanów Mabel, jej niechęć do muzyki była przejściowa. Wokalistka wkrótce zdecydowała się na studiowanie produkcji muzycznej w Sztokholmie, w tajemnicy przed rodzicami tworząc swoje pierwsze kompozycje.



Tracklista albumu "High Expectations":



1. "High Expectations" (Intro)

2. "Bad Behaviour"

3. "Don't Call Me Up"

4. "FML"

5. "We Don't Say…"

6. "Selfish Love" (feat. Kamille)

7. "Lucky (Interlude)"

8. "Mad Love"

9. "Trouble"

10. "Put Your Name On It"

11. "Stckhlm Syndrome (Interlude)"

12. "Ok (Anxiety Anthem)"

13. "I Belong To Me"

14. "High Expectations" (Outro)

Bonus Tracks:

1. "Finders Keepers" (with Kojo Funds)

2. "Fine Line" (with Not3s)

3. "My Lover" (with Not3s)

4. "Ring Ring" (with Jax Jones)

5. "Cigarette" (with RAYE & Stefflon Don)

6. "Not Sayin'".