W latach 70. scena muzyczna obfitowała w nowatorskie brzmienia tworzone przez utalentowanych artystów. Wśród nich znaleźli się Marek Jackowski i Milo Kurtis. To oni założyli niszowy duet gitarowy, który z biegiem czasu rozwinął się w coś znacznie większego.

Jak wspomina serwis Złote Przeboje, artyści początkowo występowali głównie w klubach studenckich, a ich pierwszą nazwą była Sensacyjna Grupa Okazjonalna . Dopiero po pewnym czasie do zespołu dołączyła kluczowa postać - Kora , czyli Olga Jackowska.

Kora na początku towarzyszyła zespołowi sporadycznie, grając na flecie . Z czasem jednak stała się pełnoprawną wokalistką, nadając grupie nowy charakter. Wraz z jej przybyciem, muzycy zdecydowali się na zmianę nazwy na M-a-M, co nawiązywało do pierwszych liter imion Marka Jackowskiego i Milo Kurtisa.

W miarę upływu czasu zespół przechodził różne zmiany, zarówno w składzie, jak i w muzyce. Milo Kurtis opuścił grupę, a jego miejsce zajął John Porter. Ewolucji uległa również nazwa zespołu, która została rozwinięta do Maanam Elektryczny Prysznic. Ostatecznie zdecydowano się jednak na prostą nazwę Maanam.

Historia Maanam to opowieść o sukcesie, ewolucji i przemianach. Od skromnych początków jako Sensacyjna Grupa Okazjonalna, przez zmiany w składzie i nazwie, aż do statusu muzycznej legendy. Maanam pozostaje jednym z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki, a ich dziedzictwo żyje do dziś.