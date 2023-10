O fatalnej diagnozie muzyk poinformował fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Muzyk przekazał, że natychmiast rozpoczyna leczenie, a zespół, na czele którego stoi, zawiesza tymczasowo działalność.

"Cześć wszystkim. W ostatnim czasie otrzymałem wiadomość wywracającą życie do góry nogami - diagnozę o nowotworze, który wymaga natychmiastowego leczenia. Słucham się ścisłych wytycznych lekarzy, którzy każą mi stawiać zdrowie na pierwszym miejscu, gdyż dzięki temu będę mógł wrócić na scenę jak najprędzej się da" - przekazał.



Grupa w komunikacie przekazała, że zawiesza działalność, a sam Erstin przyznał, że ta decyzja "była była dla niego ekstremalnie trudna". Ostatni koncert grupa dała 24 września w Australii. Zapowiada na jesień trasa po Europie (grupa miała wystąpić również w Polsce w październiku) została przełożona na październik 2024 roku.

"W kolejnych tygodniach skupia się głównie na swoim zdrowiu i prosiłbym o uszanowanie mojej prywatności. Dziękuję za wsparcie i zrozumienie w tym trudnym dla mnie czasie. Jestem otoczony świetnymi przyjaciółmi i sztabem ludzi, którzy nawigują zespołem pod moją nieobecność" - dodał.

Pod oświadczeniem wokalisty pojawił się komentarz z oficjalnego konta Eurowizji: "Danny, zdobyłeś wielu przyjaciół w Liverpoolu, wszyscy życzą ci powrotu do zdrowia i przesyłają miłość".



Kim jest Danny Estrin z zespołu Voyager? Razem z zespołem zdobył sympatię widzów z Polski

Voyager powstał w Perth w 1999 roku. Zespół wykonuje muzykę z gatunku metalu i rocka progresywnego. Jego członkami są: Daniel Estrin (wokal i instrumenty klawiszowe); Alex Canon (bas); Ashley Doodkorte (perkusja); Simone Dow (gitara); Scott Kay (gitara).



Pierwszy album, "Element V", grupa Voyager wydała w 2003 roku. Rockmani zostali ciepło przyjęci przez odbiorców, przez co ich kariera nabrała tempa. Muzycy zaczęli stawać się popularni nie tylko w Australii, ale również w Europie i USA.

Zespół próbował swoich sił w eliminacjach do Eurowizji w 2022 roku. Wówczas ich utwór "Dreamer" zajął drugie miejsce, a Australię ostatecznie reprezentował Sheldon Riley z piosenką "Not the Same" (w finale artysta zajął 15. miejsce).



W 2023 roku ostatecznie udało się pojechać formacji na Eurowizję. Grupa z utworem "Promise" zajęła 9. miejsce w finale konkursu w Liverpoolu, zdobywając 151 punktów. Muzycy przekonali do siebie widzów z Polski, którzy przekazali im w głosowaniu 4 punkty.