Jann z ogromnym wyróżnieniem. To czwarty najwyższy wynik Polski

OGAE Second Chance Contest to konkurs drugiej szansy dla wykonawców, których utwory ostatecznie nie zakwalifikowały się do Eurowizji. Polskę reprezentował Jann z "Gladiatorem". Podczas preselekcji wielu fanów uważało, że to właśnie on powinien reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej, lecz ostatecznie padło na Blankę i utwór "Solo". Jak wypadła Polska na konkursie OGAE?

Jann zajął 10. miejsce w konkursie drugiej szansy /Wojciech Strozyk/ /Reporter