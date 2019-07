Luxuria Astaroth wznawia karierę muzyczną jako Zusje (singel "Pierwszy śnieg")

Luxuria Astaroth - celebrytka, modelka znana z teledysków Donatana i wokalistka - wraca w nowej odsłonie jako Zusje. To jednak nie koniec informacji z jej strony. 30 lipca ukaże się jej nowy singel.

Luxuria Astaroth powróciła jako Zusje /Kamil Piklikieiwcz / East News

O Luxurii Astaroth (Kamila Smogulecka) usłyszeliśmy za sprawą albumu "Równonoc" Donatana z 2012 r.



Teledyski związane z płytą zgarniały miliony wyświetleń, a jedną z gwiazd niemal każdego klipu, była tajemnicza Luxuria (do "Równonocy" zrealizowano sześć teledysków, modelka pojawiła się w pięciu z nich).

Młoda dziewczyna przyciągała swoim spojrzeniem i pełnymi kształtami. Niemal natychmiast zrobiło się o niej głośno. Błyskawicznie Luxurią zainteresowały się też serwisy plotkarskie, które na bieżąco śledziły jej karierę.

W 2013 roku wraz z Donatanem pojechała we wspólną trasę koncertową, gdzie również pojawiała na scenie. Ostatnim epizodem współpracy między producentem i modelką, był występ w klipie "My Słowianie".

Rok później Luxuria zaliczyła epizod w filmie "Obietnica", a debiutem w roli wokalistki był utwór "Pułapka" z czerwca 2015 r.

Pojawiła się także w nagraniu i klipie "Z Ziemi do gwiazd" rapera Chipsu. W połowie 2016 r. zagrała w klipie "Wolę być" Cleo.

W pewnym momencie Luxuria zniknęła z życia publicznego. W 2018 roku na Instagramie pochwaliła się ukończeniem ośmiotygodniowego cyklu terapii stacjonarnej z elementami warsztatów rozwoju osobistego oraz treningu zachowań asertywnych. Celebrytka na odwyku walczyła z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu.

"Co znaczy być osobą uzależnioną? Boję się: Stygmatyzacji, nadania etykiety, stracenia zaufania społecznego, wiarygodności, odrzucenia, utraty własnej godności i szacunku, poczucie bycia odrzuconym. Nie boję się, bo to już się stało... Podjęłam walkę z chorobą z którą zmagałam się przez wiele lat wybierając swoje trzeźwe Ja" - pisała w tamtym czasie.



"Znamy się już z mojej burzliwej przeszłości. Rozpoczynając nowe życie po terapii, postanowiłam iść za głosem serca i robić to co od zawsze chciałam robić. Tą rzeczą jest muzyka. Postanowiłam otworzyć się przed Wami i podzielić się tym co mi w duszy gra. Nie chcę już uciekać przed samą sobą. Bo tak długo będę uciekać, póki nie odważę się zobaczyć w oczach i sercach innych" - napisała celebrytka, przedstawiając się jako Zusje.

Wokalistka zapowiedziała również, że 30 lipca pojawi się jej nowy singel. Data została wybrana nieprzypadkowo, gdyż według Zusje wtedy właśnie rozpoczęła "pracę nad odnalezieniem siebie z dala od twardych narkotyków".