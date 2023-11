Następca "Hiraeth", wydanego niezależnie i dobrze przyjętego debiutu heavy / thrashowego Lutharo (dawniej Lutharö), ujrzy światło dzienne z nalepką Atomic Fire Records. Wytwórnia z Niemiec szykuje wersję CD w digipacku, dwie edycje winylowe i odsłonę cyfrową. Album "Chasing Euphoria" trafi na rynek 15 marca 2024 roku.

Lutharö: Pierwszy duży album gotowy



Drugi longplay kanadyjskiego kwartetu, na którego czele stoi wokalistka Krista Shipperbottom, zarejestrowano w studiu CoHo, gdzie za konsoletą zasiadł Cory Hofing, perkusista Lutharo. Za dodatkowe nagrania odpowiadał także Thomas Ireland. Miks i mastering wykonał niemiecki fachowiec Lesse Lammert w studiu LSD. Autorem okładki jest ceniony szwedzki grafik Niklas Sundin, były gitarzysta Dark Tranquillity.



Kanadyjczycy opublikowali właśnie wideoklip do nowego singla "Time To Rise", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Lutharo Time To Rise

Sprawdźcie także wypuszczony we wrześniu teledysk do utworu "Ruthless Bloodline":

Clip Lutharo Ruthless Bloodline

Lutharo - szczegóły albumu "Chasing Euphoria" (tracklista):

1. "Gates Of Enchantment"

2. "Reaper's Call"

3. "Ruthless Bloodline"

4. "Time To Rise"

5. "Born To Ride"

6. "Bonded To The Blade"

7. "Chasing Euphoria"

8. "Creating A King"

9. "Strong Enough To Fall"

10. "Paradise Or Parasite"

11. "Freedom Of The Night".