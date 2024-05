Luna, czyli Aleksandra Wielgomas, była tegoroczną reprezentantką Polski w konkursie Eurowizji. Zaprezentowała się widzom i jury z piosenką "The Tower". Nie udało jej się zakwalifikować do ścisłego finału. Emocje po tym hucznym wydarzeniu już dawno opadły, jednak zainteresowanie mediów i fanów osobą Luny nie do końca.

Artystka, zaraz po zakończeniu konkursu, przekonywała, że nie czuje się przegraną. Zapewniała w mediach, że sam udział w Eurowizji był dla niej niecodziennym doświadczeniem i czuje się, jakby wygrała. Uznawała to za niesamowite osiągnięcie. Okazało się jednak, że prawda była zupełnie inna. Luna pokazała, jakie emocje naprawdę towarzyszyły jej, gdy odpadła w półfinale Eurowizji.

Luna opublikowała zdjęcia, na których zalewa się łzami

Na platformie TikTok pojawiło się nagranie, na którym Luna zalała się łzami. Artystka opublikowała na swoim profilu ujęcia z chwil, które miały miejsce w czasie trwania konkursu Eurowizji. Wymowne zdjęcia opatrzyła podpisami z piosenki Billie Eilish. "Powinnam pozostawić to już za sobą, czyż nie? Ale wciąż mam tę wersję siebie, z tyłu swojej głowy, cały czas" - zacytowała Luna.

Luna mierzyła się z ogromną ilością hejtu

Eurowizyjnym występom Luny towarzyszyła fala krytyki w mediach społecznościowych. Wiele osób hejtowało wokalistkę i uważało, że nie jest najlepszą reprezentantką, jaką mogłaby mieć Polska. Pojawiały się głosy, że to Justyna Steczkowska powinna była wystąpić na Eurowizji. Luna zapewniała, że hejt i wyzwiska nie są dla niej czymś nowym i stara się nie zwracać na nie uwagi, jednak okazuje się, że w głębi duszy było jej przykro. Między innymi przez to zdecydowała się pokazać w mediach społecznościowych, jak faktycznie wyglądała jej rzeczywistość w tamtym czasie.

Fani wsparli artystkę w komentarzach

Telewizyjne kamery nie objęły prawdziwej reakcji Luny na to, co działo się dookoła niej w trakcie Eurowizji. Dopiero teraz fani mogli zobaczyć, jak artystka reagowała na hejt i trudne chwile. Po zobaczeniu zapłakanych zdjęć, wielu z nich ruszyło z ogromnym wsparciem. Pod nagraniem wokalistki na TikToku pojawiły się pocieszające komentarze, pełne miłych słów.

"Luna, twój występ był cudowny i totalnie zasługiwałaś na finał", "Było pięknie! Nie przejmuj się", "To ciebie wzmocni. Jesteś mądrą dziewczyną i wiesz, że to nie jest problem. Uśmiech i realizuj marzenia!", "Jako Polacy, możemy być tylko dumni z takiej reprezentantki", "Kochamy cię, Luna", "Kochana, spełniłaś swoje marzenie i to się liczy" - napisali niektórzy obserwatorzy piosenkarki.