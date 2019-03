Louis Tomlinson w żałobie. Nie żyje jego 18-letnia siostra

Atak serca był przyczyną nagłej śmierci Felicite Tomlison, 18-letniej siostry brytyjskiego wokalisty Louisa Tomlinsona, znanego z grupy One Direction.

Felicite Tomlinson zmarła w środę (13 marca) w swoim domu w Londynie. Gdy nastoletnia projektantka mody upadła, wezwano do niej pomoc, jednak przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili zgon.

Przedstawiciel rodziny podkreślali, że znana jako Fizzy siostra Louisa Tomlinsona nie miała wcześniej problemów z sercem i cieszyła się dobrym zdrowiem. Na początku roku odstawiła alkohol i papierosy.

Źródła serwisu TMZ podają, że Louis był blisko związany z Felicite. W grudniu 2016 r. oboje przeżyli tragedię, gdy ich 43-letnia matka Johannah Deakin zmarła na białaczkę.

W marcu znany z grupy One Direction wokalista opublikował piosenkę "Two of Us", dedykowaną pamięci zmarłej matki.

Ten utwór miał wykonać w piątek wieczorem (15 marca) podczas koncertu BBC z okazji Red Nose Day Comic Relief, ale odwołał swój udział.

Policja podaje, że śmierć nastolatki obecnie traktowana jest jako "niewyjaśniona". Dokładne przyczyny zgonu mają być znane w ciągu najbliższych dni po szczegółowych badaniach.