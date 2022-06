Lou Reed i jego niepublikowane nagrania. Kiedy premiera płyty "Words & Music, May 1965"?

Album „Words & Music, May 1965” zadebiutuje 26 sierpnia. Wyda go niezależna wytwórnia płytowa Light in the Attic Records we współpracy z partnerką zmarłego w 2013 roku Reeda, Laurie Anderson.

Odnaleziono niepublikowane nagrania Lou Reeda /Michael Putland /Getty Images