Trzykrotna laureatka Grammy Lizzo opublikowała swój nowy, wyczekiwany przez fanów singel "Rumors" z gościnnym udziałem Cardi B. Piosence towarzyszy klip, który stworzył Tanu Muino. Utwór "Rumors" miał premierę na MTV Live, MTVU oraz na telebimie na Times Square w Nowm Jorku.

"Rumors" to pierwsza kooperacja Lizzo i oraz nagrodzonej Grammy raperki Cardi B.



Lizzo to muzyczna instytucja z ponad pięcioma miliardami streamów i platynowym debiutem. Jej pierwsza płyta "Cuz I Love You" ukazała się 19 kwietnia 2019 roku, debiutując na 6. miejscu notowania Billboard 200, gdzie w top 10 spędziła 24 tygodnie z rzędu.



Od wydania "Cuz I Love You", Lizzo regularnie pojawia się w mediach. Magazyny "Time" i "Entertainment Weekly" przyznały jej w 2019 roku tytuł "Entertainer of the Year". Ponadto artystka gościła na okładkach takich tytułów jak "Rolling Stone", "Billboard", "Elle" czy brytyjskiego "Vogue'a". W 2020 roku dzięki swojemu debiutowi zgarnęła trzy statuetki Grammy.

Cardi B niedawno otrzymała tytuł "Kobiety roku" magazynu "Billboard", a także gościła na okładkach "Interview" czy "XXL". Wielkim sukcesem gwiazdy jest singel "WAP (stworzony we współpracy z Megan Thee Stallion)", który pięciokrotnie pokrył się platyną, a w chwili premiery, w sierpniu 2020 roku, zadebiutował na szczycie Billboard Hot 100. Był to czwarty numer jeden Cardi B w USA, co czyni ją jedyną raperką z piosenkami na szczycie notowania w dwóch różnych dekadach.

Odważny język i głośna osobowość, zapewniły Cardi B status kultowej supergwiazdy. Jest uwielbianą artystką, uznaną aktorką i przede wszystkim poważaną na całym świecie raperką.

Odważny język i głośna osobowość, zapewniły Cardi B status kultowej supergwiazdy. Jest uwielbianą artystką, uznaną aktorką i przede wszystkim poważaną na całym świecie raperką. Sukces i uznanie przyniósł jej studyjny debiut "Invasion of Privacy" z 2018 roku. Cardi została pierwszą kobietą z pięcioma przebojami znajdującymi się jednocześnie w TOP10 listy przebojów w USA i pierwszą raperką z czterema singlami na szczycie listy Hot 100.



Cardi teraz jest już laureatką Grammy, a jej płyta zdobyła status potrójnej platyny oraz 1. miejsce notowania Billboard 200. Z krążka pochodzi mający diamentowy status przebój "Bodak Yellow". Ponadto wszystkie 13 numerów z albumu uzyskało co najmniej złoty status, co jest pierwszym takim osiągnięciem jakiekolwiek artystki. Singel "Money" zdobył już czterokrotną platynę, a ostatni utwór Cardi B "Press" pokrył się w USA platyną.