Linkin Park z nowym materiałem po śmierci Chestera Benningtona? Są plany!

Jak donoszą zagraniczne media, Linkink Park po raz pierwszy od śmierci wokalisty Chestera Benningtona, rozważa powrót do nagrywania. Grupa zawiesiła swoją działalność po tym, jak wokalista i autor tekstów, Chester Bennington popełnił w 2017 roku samobójstwo.

Linkin Park myśli o powrocie do gry

W wywiadzie dla południowokoreańskiej gazety Yonhap, członek zespołu Linkin Park – DJ Joe Hahn powiedział, że zespół rozważa i myśli nad powrotem i nagrywaniem nowej muzyki. Hahn nie chciał jednak powiedzieć, kiedy to może nastąpić, dlatego bardzo ostrożnie stwierdził:



"Może za jakieś 10 lat? Może być wcześniej. Nie chcę dawać żadnych konkretnych terminów. Na razie chcemy skupić się na 'teraz' i rozmawiamy o muzyce. Nie mamy żadnych szczegółowych i rozbudowanych planów. Chciałbym, żebyśmy wrócili do czasów tworzenia muzyki w garażu".

20 lipca 2017 roku zmarł Chester Bennington, wokalista Linkin Park. Artysta popełnił samobójstwo. Miał 41 lat

Prowadzący rozmowę dziennikarz nie omieszkał zapytać go o to, czy myślą nad nowym wokalistą.



"To musi się wydarzyć naturalnie" – stwierdził Hahn. Artysta powiedział, że niczego nie wykluczają. Jeśli pojawi się jakaś świetna osoba, która dobrze będzie pasowała do ich stylistyki i do nich samych, to nie widzą problemu i mogą coś zrobić wspólnie.



Na zakończenie Joe Hahn muzyk stwierdził:

"Myślę, że znów zrobimy muzykę. Wszyscy tego chcemy. Wszyscy wciąż lubimy być razem i być blisko siebie".

