Lil Nas X na Grammy 2020: Występ z gwiazdami hitem sieci i hołdem dla Kobe'ego Bryanta

Lil Nas X nie tylko zgarnął dwie statuetki na tegorocznej gali Grammy, ale przede wszystkim oczarował swoim pomysłowym występem na scenie. Obok niego pojawiły się m.in. największe gwiazdy k-popu - BTS. Nie zabrakło też hołdu dla Kobe'ego Bryanta.

Lil Nas X na scenie Grammy ze swoimi goścmi /Kevin Winter /Getty Images

Lil Nas X w 2019 roku nagrał jeden z największych przebojów 2019 roku. Singel "Old Town Road" przez 17 tygodni utrzymywał się na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100.



Clip Lil Nas X Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus

Reklama

Raper został nominowany do nagrody Grammy w sześciu kategoriach, a imprezę ostatecznie opuścił z dwoma statuetkami - z najlepszy występ w duecie/grupie oraz za najlepszy teledysk (statuetka powędrowała też do Billy'ego Raya Cyrusa). Obie nagrody przyznano mu za wspomniany numer "Old Town Road".



KTO WYGRAŁ GRAMMY? - ZOBACZ LISTĘ ZWYCIĘZCÓW

Swój największy hit połączony z utworem "Rodeo" Lil Nas X wykonał również na scenie i według dziennikarzy był to jeden z najciekawszych momentów tegorocznej gali.



Wideo Lil Nas X & Billy Ray Cyrus, BTS, Mason Ramsey, Diplo, Young Thug & Nas–Old Town Road & Rodeo (LIVE)

Raper przechodził między konkretnymi scenografiami stylizowanymi na pokoje, a w każdym z nich czekała inna gwiazda. Obok gwiazdora wystąpili m.in. członkowie bijącej rekordy popularności grupy BTS, gwiazda sieci 13-letni Mason Ramsey, Billy Ray Cyrus, Diplo oraz raper Nas.

Podczas jego występu nie zabrakło hołdu dla Kobe'ego Bryanta. Elementem scenografii jednego z pokoi była koszulka legendarnego koszykarza Los Angeles Lakers.