Grammy Awards 2020: Billie Eilish z historycznym zwycięstwem [LISTA ZWYCIĘZCÓW]

Podczas tegorocznej gali Grammy 18-letnia wokalistka Billie Eilish zdobyła aż sześć statuetek. Kto jeszcze został nagrodzony?

Billie Eilish to obecnie jedna z najbardziej znanych wokalistek młodego pokolenia /AMANDA EDWARDS/Getty AFP / East News

Przedstawicielka młodego pokolenia, Billie Eilish, wygrała w najważniejszych kategoriach. Dostała nagrody m.in. dla najlepszego artysty oraz za najlepszy album pop i piosenkę roku.

Wspólnie z piosenkarką sukces świętował jej brat, Finneas O'Connell, który zajmuje się produkcją utworów 18-latki. Trzykrotnie nagrodzona została także amerykańska raperka Lizzo. Wyróżniono ją m.in. za najlepszy występ pop.



Pomimo wielu nominacji statuetek nie doczekała się Ariana Grande, która o nagrodę walczyła aż w pięciu kategoriach.

W kategoriach poświęconych muzyce dance niepokonani byli The Chemical Brothers.

Podczas gali na scenie wystąpili m.in. Tyler, The Creator, Billie Eilish, Ariana Grande i Demi Lovato.

Zdjęcie Tegoroczne wyniki Grammy nie były pomyślne dla Ariany Grande / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

Oto lista zwycięzców w najważniejszych kategoriach:



Nagranie roku: "Bad Guy" - Billie Eilish

Album roku: "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

Piosenka roku: "Bad Guy" - Billie Eilish

Najlepszy nowy artysta: Billie Eilish

Najlepsze wykonanie solo pop: "Truth Hurts" - Lizzo

Najlepsze wykonanie duet/grupa: "Old Town Road" - Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

Najlepszy wokalny album pop: "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

Album roku - muzyka dance/elektronika: "No Geography" - The Chemical Brothers

Nagranie roku - dance: "Got to Keep On" - The Chemical Brothers

Najlepszy album rock: "Social Cues" - Cage The Elephant

Najlepszy utwór rock: "This Land" - Gary Clark Jr.

Najlepsze wykonanie - rock: "This Land" - Gary Clark Jr.

Najlepszy album alternatywa: "Father of the Bride" - Vampire Weekend

Najlepszy album - r&b: "Ventura" - Anderson .Paak

Najlepsze tradycyjne wykonanie - r&b: "Jerome" - Lizzo

Najlepszy utwór - r&b: "Say So" - PJ Morton

Najlepszy album - reggae: "Rapture" - Koffee



Najlepszy album urban contemporary: "Cuz I Love You (Deluxe)" - Lizzo

Najlepszy album - rap: "Igor" - Tyler, The Creator



Najlepsze wykonanie - rap: "Racks in the Middle" - Nipsey Hussle Featuring Roddy Ricch & Hit-Boy

Najlepszy album country: "While I'm Livin'" - Tanya Tucker

Najlepsza piosenka napisana do filmu: "Homecoming" - Beyoncé

Najlepszy teledysk: "Old Town Road" - Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

Producent roku: Finneas - ("When We Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish)