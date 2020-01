Grammy 2020 w hołdzie Kobe Bryantowi. Dlaczego telewizja tego nie pokazała?

Gala Grammy (statuetki wręczono w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu) przebiegła w cieniu tragicznej śmierci Kobe Bryanta, gwiazdy koszykarskiej ligi NBA, który zginął w katastrofie helikoptera.

Planowana od dawna z dokładnością niemal co do minuty gala Grammy odbyła się w cieniu tragicznej śmierci Kobe Bryanta (w katastrofie helikoptera zginęła także jego 13-letnia córka i siedem innych osób).

Nagła śmierć cenionego i uwielbianego w Stanach 41-letniego sportowca sprawiła, że w ostatniej chwili zmieniano program muzycznej uroczystości, która odbyła się w Staples Center w Los Angeles.

To właśnie w tej hali - w klubie Los Angeles Lakers - przez całe lata grał Bryant.

Prowadząca Grammy Alicia Keys, a także wiele innych gwiazd muzyki, oddało hołd koszykarzowi.

"Dzisiaj, Los Angeles, Ameryka i cały świat stracił bohatera. Zgromadziliśmy się tutaj dosłownie ze złamanymi sercami, w gmachu, który wzniósł Kobe Bryant" - powiedziała Alicia Keys prosząc o zachowanie w pamięci koszykarza i wszystkich, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca oraz wzywając, aby zjednoczyli się w pamięci i pomocy dla ich bliskich.



15-krotna zdobywczyni statuetki Grammy zaśpiewała piosenkę zaczynającą się od słów "Tak trudno powiedzieć do widzenia".



"Tylko muzyka może nas utrzymać razem. Muzyka posiada największe właściwości lecznicze na świecie" - wskazała Keys.

Minutę ciszy wprowadzono na samym początku, w części która nie była jednak pokazywana przez telewizję, co oburzyło wielu fanów sportu i muzyki.

W mediach społecznościowych pojawiły się też apele o odwołanie gali ze względu na katastrofę helikoptera i śmierć wielkiej legendy.



