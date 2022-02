"Od samego początku byłem autentycznym zwolennikiem kryptowaluty" - powiedział Simmons, cytowany przez serwis muzyczny Blabbermouth.net.

"To przyszłość pieniądza, więc po prostu sensowne jest zaoferowanie zainteresowanym opcji zapłacenia za nieruchomość właśnie kryptowalutą".

Nowoczesna rezydencja Simmonsa znajduje się na prestiżowym zamkniętym osiedlu Ascaya - na południe od Las Vegas Strip. Oferuje zapierające dech w piersiach widoki na dolinę Las Vegas i wspomniany bulwar Strip, słynący z ekskluzywnych hoteli i kasyn.

Trzypoziomowy dom Simmonsa składa się z sześciu sypialni, ośmiu łazienek i aż 11 miejsc garażowych. Przy podjeździe znajdują się staw koi, fontanny i szklane rzeźby. Hol wita gości strzelistą trójwarstwową szklaną ścianą, przez którą można spojrzeć na basen i odległą panoramę Las Vegas

