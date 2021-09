Gene Simmons (Kiss) zakażony koronawirusem. Ważny apel 72-letniego muzyka

W oświadczeniu zespołu czytamy, że Kiss przełoży zaplanowane na najbliższy tydzień koncerty, by dać czas na odpoczynek i dojście do zdrowia dwóm kluczowym muzykom.

"Podczas gdy Paul Stanley niedawno tweetował o swoim wyzdrowieniu z COVID-u, Gene Simmons zbadał się i jego wynik jest pozytywny - odczuwa lekkie symptomy choroby" - informuje dalej zespół.

Całe Kiss pozostanie na dziesięciodniowej kwarantannie co oznacza, że już 9 września może powrócić na swoją pożegnalną trasę koncertem w Kalifornii.

Liderów wspierają na scenie gitarzysta Tommy Thayer i perkusista Eric Singer.



