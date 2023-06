"Wszyscy brzmimy biblijnie, podkręć to ENJOY, LGx" - zachęcił cytowany przez serwis NME Liam Gallagher, anonsując wydanie krążka, który ukaże się 11 sierpnia (w formatach fizycznych oraz cyfrowych) i będzie nosił tytuł "Knebworth 22".

Na albumie znajdą się utwory solowe wokalisty i autora tekstów (w tym: "Wonderwall", "Supersonic", "Champagne Supernova"), jak i klasyki Oasis (m.in.: "Everything's Electric" i "Come On You Know"). O tym, jaka atmosfera panowała podczas jego występów (w całym wydarzeniu wzięło wówczas udział 170 tys. fanów), można przekonać się, odtwarzając udostępniony przez niego klip z zapisem wykonania "Roll It Over". Utworu, który pierwotnie zamykał czwarty album studyjny Oasis z 2000 r., zatytułowany: "Standing On The Shoulders Of Giants".

Reklama

Wideo youtube

Na stronie Liama można już zamawiać ekskluzywne dwupłytowe (winylowe) wydanie albumu, zawierające kopię archiwalnego biletu na festiwal. Cena - 48,99 euro (ok. 220 zł).

Pełna lista utworów, które znajdą się na nadchodzącym albumie:

1. "Hello"

2. "Rock 'n' Roll Star"

3. "Wall Of Glass"

4. "Shockwave"

5. "Everything’s Electric"

6. "Roll It Over"

7. "Slide Away"

8. "More Power"

9. "C’mon You Know"

10. "The River"

11. "Once"

12. "Cigarettes & Alcohol"

13. "Some Might Say"

14. "Supersonic"

15. "Wonderwall"

16. "Champagne Supernova"