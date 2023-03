Lewis Capaldi cierpi na zespół Tourette'a. To pomoże mu w walce z chorobą?

Zespół Gillesa de la Tourette'a (GTS) to wrodzone zaburzenie neurologiczne, nazywane "chorobą tików". Objawia się na ogół mimowolnymi ruchami ramion, grymasami twarzy i w niektórych przypadkach niekontrolowanym wypowiadaniem słów lub wydawaniem nieartykułowanych dźwięków (np. pochrząkiwaniem, mlaskaniem, mimowolnym przeklinaniem). Zespół Tourette'a zwykle daje o sobie znać w dzieciństwie. Zwykle, bo 26-letni piosenkarz znany z hitów "Forget Me" i "Someone You Loved" przyznał publicznie, że takie zaburzenie zdiagnozowano u niego dopiero w ubiegłym roku.

Postanowił nie ukrywać diagnozy, ponieważ niekontrolowane tiki przydarzają mu się ostatnio często na scenie, zwłaszcza pod koniec występu, gdy odczuwa zmęczenie fizyczne i emocjonalne. Jak stwierdził w ubiegłorocznym wywiadzie dla brytyjskiej telewizji ITV: "Nie chciałem, by ludzie myśleli, że biorę kokainę lub coś takiego. Moje ramię drga, gdy jestem podekscytowany, szczęśliwy, zdenerwowany lub zestresowany". Od tamtego czasu po koncertach, które wzbudzają niepokój fanów, uspokaja ich w mediach społecznościowych, że "nie jest tak źle, jak się wydaje".

Nie zmienia to faktu, że szuka rozwiązań, które pomogłyby mu poradzić sobie z chorobą. Gdy tylko przeczytał w mediach o urządzeniu zmniejszającym nasilenie objawów jego dolegliwości, przekazał naukowcom, że chciałby wziąć udział w testach.

Jak poinformował serwis BBC News, opaska Neupulse została w ostatnim czasie przebadana klinicznie przez 121 osób. Uczestnicy eksperymentu przez miesiąc korzystali z urządzenia w swoich domach przez 15 minut dziennie - mniej więcej o tej samej porze dnia. Testy wykazały, że doświadczyli zmniejszenia częstotliwości tików średnio o 25 proc. Po tym eksperymencie prowadzący badania prof. Stephen Jackson oświadczył: "Wyniki były niezwykłe, Lewis stwierdził, że dzięki stymulacji poczuł się spokojniejszy, a urządzenie wyraźnie stłumiło tiki głowy i ramion, które mogą być dla niego dość bolesne".

Lewis Capaldi z nowym albumem "Broken By Desire To Be Heavenly Sent"

Lewis Capaldi przygotowuje się teraz do wydania drugiego w karierze albumu zatytułowanego "Broken By Desire To Be Heavenly Sent". Ma on trafić do sprzedaży 19 maja. Wcześniej, bo 5 kwietnia, na platformie Nettflix zadebiutuje pełnometrażowy film dokumentalny ("How I'm Feeling Now") o powstawaniu tego albumu.