Jak informuje dziennik "London Evening Standard", Lewis Capaldi w tym roku zdecydował się wyprowadzić z mieszkania swoich rodziców i kupił rozległą posiadłość na obrzeżach Glasgow. Jednak w nowym domu od razu poczuł dyskomfort. Stwierdził, że nieruchomość zalatuje dymem papierosowym i psem. W efekcie wrócił do mieszkania rodziców, wynajął ekipę i zlecił jej generalny remont domu.

Teraz w wywiadzie dla amerykańskiej stacji radiowej 104.3 MYFM młody wokalista ujawnił, że kupił feralny dom za namową Eda Sheerana. "Podczas lockdownu rozmawiałem z nim o tym, że chcę wyprowadzić się z domu moich rodziców. A on wszedł do Internetu i wskazał mi świetne miejsce" - stwierdził Capaldi. Po tej rekomendacji zdecydował się na kupno domu. I szybko tego pożałował.

"Gdy się wprowadziłem, znienawidziłem wystrój i wszystko, co się z tym domem wiązało" - kontynuował. Teraz zamówił ekipę remontową, która obiecała mu, że "smród dymu i psa" da się wywabić. "W ostatnich dwóch latach podjąłem kilka złych decyzji i to była jedna z nich" - stwierdził Lewis Capaldi w audycji. I dodał, że Ed Sheeran powinien mu zwrócić kwotę, którą musi teraz zapłacić za generalny remont.

Lewis Capaldi pochodzi z Glasgow. Znany jest z piosenki "Someone You Loved", która w marcu 2019 roku trafiła na szczyt brytyjskiej listy przebojów i pozostawała tam przez siedem tygodni. W listopadzie 2019 roku singel znalazł się też na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Do tej pory Capaldi wydał jeden album - "Divinely Uninspired to a Hellish Extent".