Lenny Kravitz i "Here to Love": Akcja na Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Lenny Kravitz, we współpracy z Biurem Praw Człowieka ONZ, dołączył do akcji #FightRacism, która promuje tolerancję, równość oraz wielokulturowość. Oficjalnym singlem akcji został utwór "'Here to Love".

Lenny Kravitz wsparł akcję #FightRacism /Rich Fury /Getty Images

Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka brzmi następująco: "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lenny Kravitz wspiera akcję #FightRacism materiały prasowe

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka wypada 10 grudnia.

Singel "Here To Love" Lenny'ego Kravitza jest osobistym wezwaniem artysty, odnoszącym się bezpośrednio do tych zasad.

"Wszyscy musimy się zjednoczyć, stanąć razem do walki, ponieważ jesteśmy tą samą, wyjątkową kreacją. Powinniśmy kochać się wzajemnie, tak samo jak kochamy samych siebie" - podkreśla Kravitz.

Utwór pochodzi z najnowszego albumu "Raise Vibration" wydanego we wrześniu 2018 r.

Z tej płyty pochodzą single "It's Enough" ( posłuchaj! ), "Low", "5 More Days 'Til Summer" ( sprawdź! ) i "Johnny Cash".

To w ramach promocji tego wydawnictwa Kravitz powróci do Polski - 15 czerwca 2020 r. wystąpi w Arenie Gliwice.



Lenny Kravitz urodził się w Brooklynie, w stanie Nowy Jork. Jest jedynym dzieckiem Seymoura "Sy" Kravitza, czołowego producenta telewizyjnej sieci NBC pochodzenia rosyjsko-żydowskiego i pochodzącej z Bahamów aktorki Roxie Alberthy Roker.

Dzieciństwo spędził głównie na Manhattanie i Brooklynie w towarzystwie Milesa Davisa, Counta Basiego, Elli Fitzgerald i Duke'a Ellingtona.



Po przeprowadzce do Los Angeles w 1982 roku ukończył Beverly Hills High School, gdzie zaprzyjaźnił się ze Slashem, późniejszym gitarzystą zespołu Guns N' Roses.

Kravitz to muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny i aranżer, a także aktor ("Igrzyska śmierci", "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Hej, skarbie" i "Kamerdyner"). Czterokrotny laureat nagrody Grammy.



