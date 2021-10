Lene Nystrom i Aqua. Co słychać u autorki "Barbie Girl"?

Lene Nystrom na świat przyszła 2 października 1973 roku w norweskim Tonsbergu. W latach 1990 - 1993 była natomiast prowadzącą norweski teleturniej "Casino". Rok po zakończeniu współpracy z telewizją Lene dołączyła do zespołu Aqua, pierwotnie noszący nazwę Joyspeed.

Oprócz w składzie znaleźli się Rene Dif, Soren Rasted i Claus Norreen.

Zespół zasłynął piosenką "Barbie Girl", będącą trzecim singlem promującym debiutancką płytę zespołu, pt. "Aquarium". Utwór błyskawicznie podbił radiostacje w Europie i Stanach Zjednoczonych (dotarł na siódme miejsce listy Billboard Hot 100).

Singel szybko został uznany za popkulturowy fenomen. Okrzyknięto go również jednym z najpopularniejszych utworów lat 90.

Piosenka wywołała aferę z firmą produkującą lalki Barbie. Jej przedstawiciele twierdzili, ze teledysk do singla szkodzi wizerunkowi marki. Sprawa trafiła nawet do sądu, który przyznał rację zespołowi, uznając utwór za parodię.

Kariera Aquy mimo fenomenalnego początku, nie potoczyła się tak, jakby chcieli tego członkowie grupy. Na rynku ukazały się jeszcze dwie płyty i single takie jak "Doctor Jones" oraz "Lollipop (Candyman)", jednak nie zdobyły one już takiej popularności.

Grupa zakończyła działalność w 2001 roku. Lene Nystrom, w tym czasie próbowała swoich sił solowo, jednak jej płyta "Play With Me", przeszła bez echa. Ponadto była trenerką w duńskiej i norweskiej edycji "The Voice".

Lene spróbowała także zbudować karierę w świecie filmu. Zagrała w takich filmach jak "Uwolnij nas od zła" czy "Zdrada".

W 2008 roku Aqua postanowiła ruszyć w trasę koncertową, a w 2011 roku grupa wydała nawet nową płytę, pt. "Megalomania". Pomysł reaktywacji zespół wyraził także w 2016 roku, przy okazji 20-lecia singla "Barbie Girl".

Grupa do koncertów wróciła w maju 2018 roku. "Jesteśmy podnieceni możliwością powrotu na trasę" - napisali na swoim Facebooku. "The Rewind Tour" objęło występy w Europie i Kanadzie. Zespół zaprezentował też nowy singel "Rookie".

Dziś zespół Aqua cały czas koncertuje i tworzy nowe utwory. W 2021 roku ukazał się singel "I Am What I Am", będący przeróbką musicalowego hitu Jerry'ego Hermana. Utwór został stworzony dla World Pride 2021.

Na Instagramie Lene możemy zobaczyć, że wokalistka czynnie koncertuje i zachowuje świetną formę oraz że, tak jak w przeszłości, na scenę cały czas wybiera wielokolorowe ubrania.

W życiu prywatnym Lene najpierw związała się z założycielem zespołu Rene Difem, jednak po trzech latach muzycy postanowili ze sobą zerwać. W 2001 roku wokalistka wyszła za Sorena Rastada (ślub odbył się w Las Vegas). Para ma córeczkę Indię i syna Billy'ego. W 2017 roku, po 16 latach małżeństwa, Lene i Soren zdecydowali się wziąć rozwód.