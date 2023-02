Jak głosi legenda, zespół LemON powstał zaraz po telefonie informującym o zakwalifikowaniu się do programu "Must Be The Music" , który od organizatorów talent show otrzymał Igor Herbut - wychowany w łemkowskiej rodzinie student wokalistyki jazzowej. Ostatecznie LemON awansował do finału i wygrał całą trzecią edycję programu Polsatu.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LemON na SuperHit Festiwal: Część naszej duszy od zawsze jest w Sopocie POLSAT GO

"Potrzeba nam dużo was. Jesteście naszym sensem i kochamy dla was grać i pisać piosenki" - tak zespół zapowiada swoją nadchodzącą piątą płytę. Produkcją materiału zajął się rozchwytywany Bogdan Kondracki, zdobywca dwóch Fryderyków (m.in. Dawid Podsiadło, Anna Wyszkoni, Ania Dąbrowska).

"Dużo ciebie mi" to drugi singel, po spokojnych "Ptakach" ( posłuchaj! ). Za sprawą historii Pana Bukieta zespół przedstawia piękno relacji międzyludzkich.

"Napisaliśmy piosenkę i chcielibyśmy się nią z wami podzielić. Niektórzy już słyszeli, ci, którzy byli z nami na koncertach dziesięciolecia. Podobno nie wychodzi z głowy, a w każdym razie o tym właśnie jest. O tym, co nadaje naszemu życiu sens, o naszych małych niegroźnych obsesjach. O tym, co dla nas jest ważne. 'Trochę deszczu, trochę kawy, trochę słońca, trochę marzeń, dużo ciebie trzeba mi' i to wszystko prawda" - mówią muzycy.

Clip LemON Dużo ciebie mi

Tytuł "Dużo ciebie mi" wymyślił Kai, 3-letni syn Igora Herbuta. Wokalista uznał, że roboczy, koncertowy tytuł "ulubiona" brzmi nieco zbyt discopolowo.

Za realizację i pomysł klipu w całości odpowiadali Ola Hulbój i Igor Leśniewski (reżyser tworzący teledyski m.in. dla Maty czy Quebonafide). Dodajmy, że już w lutym LemON rusza w akustyczną trasę koncertową z nowymi aranżacjami ich dotychczasowych przebojów.