Legions Of War przed premierą trzeciej płyty

Szwedzi z Legions Of War odliczają już dni do premiery albumu "Dark Dimensions".

Reklama

Legions Of War po raz trzeci /Oficjalna strona zespołu

Trzeci longplay melodyjnego, black / thrashowego kwartetu ze Szwecji trafi na rynek w czwartek, 15 kwietnia. Materiał wyda rosyjska Careless Records (CD w digipacku, drogą elektroniczną).

Reklama

"Forced To The Ground", poprzednia płyta Legions Of War, miała swą premierę pod koniec 2013 roku nakładem francuskiej Infernö Records. Trzy lata później grupa wypuściła EP-kę z przeróbkami zatytułowaną "Honour To The Past".



Teledysk do nowej kompozycji "Life Is Burning" Legions Of War możecie zobaczyć poniżej:

Wideo LEGIONS OF WAR - Life is burning (Official Video)

Oto program albumu "Dark Dimensions":

1. "Shot In The Neck"

2. "The Mob"

3. "Heart Of War"

4. "Silent Warfare"

5. "The Killer"

6. "Dark Dimensions"

7. "Save Our Souls"

8. "Life Is Burning"

9. "Buried Alive"

10. "Welcome To The End".