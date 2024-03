Zapowiadany album "Forever" będzie 16. płytowym wydawnictwem w ponad 40-letniej karierze zespołu Bon Jovi ( sprawdź! ). W sumie na albumie znajdzie się 12 utworów, których listę otwiera wspomniany już singel "Legendary" ( zobacz! ).

"Ta płyta to powrót do radości. Od początku pisania, przez cały proces nagrywania, wiedzieliśmy, że to ta muzyka Bon Jovi, której należy słuchać głośno i która z miejsca wprawia w dobry nastrój" - przekazał wokalista zespołu, Jon Bon Jovi, w oświadczeniu.

Clip Bon Jovi Legendary

Pogodny nastrój płyty "Forever" może być pewnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę to, jak trudny czas ma za sobą ten 62-letni piosenkarz. W lutym Jon Bon Jovi wyznał, że półtora roku temu przeszedł nowatorską operację rekonstrukcji strun głosowych. Jak wyjaśnił, celem zabiegu było wszczepienie nowoczesnego implantu, który miał pomóc w odbudowie niemal zanikającej struny głosowej. Wokalista nie ukrywał, że wciąż nie doszedł do pełni wokalnych sił.

"W krytycznym momencie jedna z moich strun głosowych zaczęła zanikać. Nie byłem w stanie dobrze śpiewać. Czułem, że odebrano mi moje rzemiosło" - wyznał rockman, cytowany przez magazyn "People".

Ryzykowna operacja nie była jedynym wyzwaniem z jakim się mierzył. Piosenkarza czekała też kilkunastomiesięczna rehabilitacja, która powoli przybliża go do pełnej formy wokalnej. Zatem fakt, że mimo tych przeciwności zespół już w czerwcu wyda swój 16. album, wydaje się niezwykłym osiągnięciem. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy grupa planuje trasę promującą nowy materiał - podczas występów na żywo słychać było, że problemy Jona Bon Jovi z głosem są poważne.



Idealnym wstępem dla tej muzycznej premiery będzie inna premiera - telewizyjna. 26 kwietnia, do katalogu platformy Hulu trafi czteroodcinkowy dokument dedykowany historii zespołu Bon Jovi. Na ekranie muzycy przeprowadzą widzów przez meandry trwającej ponad 40 lat kariery. Dokument "Thank You, Goodnight" polska widownia będzie mogła zobaczyć w serwisie Disney +.

Z tej okazji Jon Bon Jovi ujawnił, że nie ma kontaktu z byłym gitarzystą Richiem Samborą (jego wypowiedzi również pojawiają się w dokumencie). W 2013 r. w zespole zastąpił go Phil X, który gra w Bon Jovi do dziś.

"To nie my pociągaliśmy za sznurki za kulisami. Rozmawiali z Richiem w Londynie, mnie tam nie było. Nie mam z tym nic wspólnego" - zdradził lider Bon Jovi.

Za kamerą stanął wielokrotnie nagradzany reżyser Gotham Chopra, który stoi za sukcesem takich tytułów, jak "Kobe Bryant's Muse" czy "Decoding Deepak".

Bon Jovi - szczegóły płyty "Forever" (tracklista):

1. "Legendary"

2. "We Made It Look Easy"

3. "Living Proof"

4. "Waves"

5. "Seeds"

6. "Kiss The Bride"

7. "The People's House"

8. "Walls Of Jericho"

9. "I Wrote You A Song"

10. "Living In Paradise"

11. "My First Guitar"

12. "Hollow Man".