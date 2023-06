Przyczyna śmierci Williama Lee Raucha nie została ujawniona. O odejściu muzyka urodzonego w Toledo w stanie Ohio poinformował jego brat Chris Rauch.

"Lee był fantastycznym perkusistą, który przyczynił się do zaistnienia jednej z największych nazw w historii muzyki metalowej, będąc pierwszym bębniarzem Megadeth i grając u boku Dave'a Mustaine'a, Kerry Kinga i Davida Ellefsona. Jego serce nastawione było na odniesienie wielkiego sukcesu, do osiągnięcia którego zbliżał się wielokrotnie" - wspomina Chris Rauch.



Reklama

Wbrew temu, co napisał Chris Rauch, Lee nie był pierwszym perkusistą Megadeth, możemy go jednak usłyszeć na "Last Rites", pierwszej demówce zespołu z 1984 roku, którą kalifornijska grupa zarejestrowała w trzyosobowym składzie uzupełnianym przez jej założycieli: grającego na gitarze wokalistę Dave’a Mustaine’a, byłego członka Metalliki , i basistę Davida Ellefsona.



Na początku lat 80. Lee Rauch występował też na żywo w barwach Megadeth, wschodzącej gwiazdy amerykańskiego thrash metalu, w szeregach której figurował wówczas Kerry King, gitarzysta i współzałożyciel Slayera , kolejnego przedstawiciela tzw. Wielkiej Czwórki thrashu z USA (wraz z Metalliką i Anthrax).

Lee Rauch odszedł z Megadeth w tym samym 1984 roku z powodu wewnątrzzespołowego konfliktu, by na krótko dołączyć do koncertowego składu Dark Angel . W 1986 roku Lee był również członkiem thrash / speedmetalowego Wargod, w którym swą wielką karierę rozpoczynał Gene Hoglan, perkusista Dark Angel i późniejszy muzyk m.in. Death, Strapping Young Lad, Testament i Dethklok.

Lee Rauch zmarł w Lakeview w Ohio. Miał 58 lat.

Przypomnijmy, że Megadeth zagra 23 lipca w katowickim Spodku w ramach imprezy pod szyldem "Triple Thrash Triumph", na której zobaczymy także Kreator, ikonę teutońskiego thrashu, i Sacred Reich, weteranów gatunku z Arizony.



Koncert Megadeth z 1984 roku w klubie The Keystone w Berkeley w Kalifornii z udziałem Lee Raucha możecie zobaczyć poniżej: