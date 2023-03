Główną gwiazdą "Triple Thrash Triumph" będzie amerykański Megadeth , promujący płytę "The Sick, The Dying... And The Dead!" z września 2022 r.

Teraz ujawniono, że 23 lipca w Spodku w Katowicach wystąpią także Niemcy z Kreatora oraz Amerykanie z Sacred Reich.

Weterani teutońskiego thrashu w połowie 2022 r. wypuścili pierwszy od pięciu lat album studyjny "Hate Über Alles".

"Trudno mi to ubrać w słowa, ale myślę, że znów jest bardziej thrashowo. Mamy tu sporo melodii, nie brakuje również tradycyjnych akcentów i elementów znanych z ostatnich czterech czy pięciu albumów. Są też jednak bardzo oldskulowe momenty. To bez wątpienia kolejny etap" - tak o nowej płycie mówił Mille Petrozza, frontman zespołu Kreator.

Przypomnijmy, że "Hate Über Alles" jest pierwszym longplayem Kreatora z udziałem francuskiego basisty Frédérika Leclercqa (Loudblast, Sinsaenum, eks-Dragonforce), który dołączył do składu w 2019 roku.

Działający od 1985 r. (z przerwą w latach 2000-2006) Sacred Reich zaliczany jest do drugiej fali thrash metalu, z takimi zespołami, jak m.in. Testament, Destruction, Death Angel i Dark Angel.

Ekipa z Arizony w połowie 2019 r. - po 23 latach - wypuściła powrotny album "Awakening". W nagraniach nie wzięli udział współzałożyciele Greg Hall (perkusja) i zmarły w marcu 2020 r. Jason Rainey (gitara). Ich miejsce zajęli odpowiednio Dave McClain, wieloletni bębniarz Machine Head, i Joey Radziwill.

Wejściówki dostępne są od 199 zł do 299 zł (siedzące) i 269 zł (płyta).