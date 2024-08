Ledwo wróciła z koncertu, a już wybuchł kolejny konflikt. "Szok. Artystka artystce"

W lipcu pełnomocnik Wieniawy, mecenas Marcin Marcinkiewicz, ujawnił w oficjalnym oświadczeniu, że na piosenkę "Sobą tak" złożono "claim" w serwisie Spotify. W rezultacie spodziewano się, że singiel może zostać zablokowany, co w końcu nastąpiło.

"(...) jest to mój realny problem, że muszę borykać się z moją byłą wytwórnią Kayax. Kayax próbował zablokować moją piosenkę dosłownie wszędzie, wysyłając różne pisma, dzwoniąc do różnych radiostacji, telewizji, na szczęście nieskutecznie, bo bezpodstawnie" - skomentowała to oburzona Julia.