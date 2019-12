Layzee Fka Mr President: Coco Jumbo i do przodu!

Ten utwór jest nie tylko jednym z największych hitów dyskotekowych lat 90. oraz – wedle jednej z radiowych rozgłośni – wakacyjnym przebojem wszechczasów. "Coco Jumbo" weszło na stałe do polskiej popkultury za sprawą słynnej komedii "Chłopaki nie płaczą". Co na to twórca utworu, Layzee Fka Mr President?

Layzee jest pod wrażeniem Polaków /Jacek Praszkiewicz / Agencja FORUM

"Coco jambo i do przodu - to moje hasło" - to cytat z filmu "Chłopaki nie płaczą", który na dobre nad Wisłą unieśmiertelnił największy przebój niemieckiej grupy Mr. President.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Layzee opowiada o popularności "Coco Jumbo" w Polsce Polsat

Największą popularność tej eurodance'owej formacji przyniósł właśnie inspirowany reggae utwór "Coco Jamboo", który podbił listy przebojów w całej Europie (8. miejsce w brytyjskim zestawieniu). Pojawił się także na amerykańskiej liście Billboardu, docierając do 21. miejsca.



"Dla mnie to jest niesamowite" - wspomina gwiazdor. "Pamiętam jak dostaliśmy prośbę o wykorzystanie naszej muzyki w polskim filmie. Powiedziałem jasne, w Polsce kochają nasze hity. Zgodziliśmy się. A potem dostałem telefon od polskiego kolegi, który powiedział mi, że ten film jest wielkim hitem. Powiedział 'jest w nim twoja piosenka i twoja nazwa'" - opowiada artysta.

Okazuje się, że zdziwił się dopiero, gdy zaczęli zaczepiać go polscy fani.



"Po jakimś czasie zdarzało się, że ludzie podchodzili i mówili do mnie 'Coco jumbo i do przodu', odpowiadałem 'fajnie, super'. A okazało się, że to kultowy tekst, że wszyscy tak mówią. Jestem z tego dumny" - cieszy się piosenkarz.

