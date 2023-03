Lars Urlich zarzuca fanom ignorancję! Chodzi o album nagrany z Lou Reedem

Wspólny album muzyków grupy Metallica oraz Lou Reeda, pt. "Lulu", ukazał się w październiku 2011 roku.

"To na pewno nie jest kolejny album Metalliki, ani kolejny album Lou Reeda. To coś innego. Jak zupełnie nowe stworzenie, albo hybryda. Nikt ze świata heavy metalu nigdy wcześniej nie zrobił czegoś takiego" - mówił o płycie gitarzysta Metalliki, Kirk Hammett.

Reklama

Płyta powstała w oparciu o dwie sztuki teatralne niemieckiego dramaturga Franka Wedekinda: "Przebudzenie wiosny" i "Puszka Pandory", których bohaterką jest upadła tancerka Lulu.

Album nie przypadł do gustu fanom legendy metalu, którzy do dziś wypominają to wydawnictwo swoim ulubieńcom.

Wideo Lou Reed & Metallica: The View (Official Music Video)

Lars Urlich (Metallica) ostro o reakcji fanów na album "Lulu" nagrany z Lou Reedem

W poświęconej Lou Reedowi książce, pt. "The Art Of The Straight Line", do tematu wrócił Lars Urlich. Muzyk nie zgadza się z opiniami słuchaczy.

"Co było takiego w "Lulu", że wywołało taką reakcję? Nie mam pojęcia, ale po latach, ten album brzmi niezwykle dobrze. Nadal brzmi jak sku***syn" - uważa perkusista.

"Mogę więc taką reakcję zrzucić na ignorancję. Ta płyta zabrała naszych fanów w miejsce, które powinni odwiedzać częściej. Może dziś, gdy na świecie jest tyle chaosu, byłby lepszy czas na wydanie tej płyty. Nie wiem, ale jestem bardzo dumny z tego albumu" - dodaje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zenek Martyniuk: Lubię rockowe brzmienie typu Scorpions, Deep Purple czy Metallica Newseria Lifestyle