Lao Che zawiesza działalność. Pożegnalna trasa "No to Che!"

"Dryń, dryń! Dojeżdżamy na pętlę" - poinformowała na swoim facebookowym profilu grupa La Che. Formacja ogłosiła, że rusza w pożegnalną trasę koncertowej po której zawiesi działalność.

Lao Che szykują pożegnalną trasę /Karol Makurat / Reporter

"To była kapitalna przygoda. Przygoda naszego życia. Po ponad 20 latach grania i wielu niezapomnianych chwilach spędzonych razem z Wami zawieszamy działalność Zespołu. Nie mówimy, że to koniec, że zamykamy Zespół, bo tak się po prostu nie da. Nasza przyjaźń tu się zaczęła, a prawdziwa przyjaźń nigdy się kończy. To był ważny i intensywny czas dla nas wszystkich" - czytamy w informacji od Lao Che.

Muzycy z Płocka podziękowali fanom za wieloletnie wsparcie.



"Ale zanim powiemy Wam i sobie 'cześć'... Od dawna mamy apetyt na odświeżenie starych kawałków. Nadszedł na to czas i właściwy moment - pojedziemy z nimi w ostatnią trasę. Oczywiście nie zabraknie też tych piosenek, które doskonale znacie" - dodają.

Dotychczasową dyskografię grupy zamyka album "Wiedza o społeczeństwie" z lutego 2018 r.

Na tej płycie zespół sięgnął do brzmień mogących kojarzyć się z muzyką rozrywkową lat 80. jednak podanych w charakterystyczny dla twórczości zespołu przetworzony sposób, nawiązujący do wielu gatunków muzycznych. Za produkcję płyty ponownie odpowiada Piotr "Emade" Waglewski oraz Filip "Wieża" Różański. Do zespołu dołączył nowy muzyk - Karol Gola (saksofon barytonowy, klawisze, flet) znany między innymi z zespołów Pink Freud czy Jazzombie (wspólny projekt muzyków Lao Che i Pink Freud).

Tytułowa "Wiedza o społeczeństwie" to saga o ludzkich perypetiach. Poczynania ludzi - ich słabości, obawy, wątpliwości, uczucia, spostrzeżenia i marzenia ukazane z perspektywy Człowieka, Polaka, Ziemianina.

Obecnie grupę tworzą: Rafał Borycki (bas, wokal), Mariusz Denst (sampler, wokal), Hubert Dobaczewski (wokal, gitara), Maciek Dzierżanowski (instrumenty perkusyjne, Sammler, wokal), Michał Jastrzębski - Szwed (perkusja), Karol Gola (saksofon, flet, klawisze) i Filip Różański (instrumenty klawiszowe, wokal).

Oto szczegóły pożegnalnej trasy "No to Che!":

01.02.2020 - OLSZTYN, CEIK

02.02.2020 - SUWAŁKI, SOK

28.02.2020 - OPOLE, NCPP

29.02.2020 - POZNAŃ, CK ZAMEK

06.03.2020 - GDAŃSK, STARY MANEŻ

07.03.2020 - SZCZECIN, FILHARMONIA

14.03.2020 - WROCŁAW, NFM

19.03.2020 - TORUŃ, CK JORDANKI

20.03.2020 - WARSZAWA, STODOŁA

21.03.2020 - WARSZAWA, STODOŁA

28.03.2020 - KRAKÓW, STUDIO

29.03.2020 - ŁÓDŹ, WYTWÓRNIA

04.04.2020 - LUBLIN, FILHARMONIA

05.04.2020 - KATOWICE, MEGACLUB MCK

16.04.2020 - BIAŁYSTOK , ZMIANA KLIMATU

17.04.2020 - BIAŁYSTOK, ZMIANA KLIMATU

24.04.2020 - GLIWICE, ARENA GLIWICE

25.04.2020 - GOMUNICE, BOGART

26.04.2020 - WŁOCŁAWEK, CK BROWAR.

Zobacz teledysk "Koniec" z płyty "Powstanie Warszawskie" (2005):