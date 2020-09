Lana Rhoades w teledysku 17-letniego gwiazdora. Zobacz klip "Wrong"

4,5 miliona wyświetleń w cztery dni zdobył nowy teledysk 17-letniego rapera The Kid LAROIa "Wrong", w którym gościnnie wystąpiła gwiazda filmów dla dorosłych Lana Rhoades.

The Kid LAROI (Charlton Kenneth Jeffrey Howard) to 17-letni raper pochodzący z Australii. W 2018 roku wygrał konkurs młodych talentów Triple J Unearthed. Rok później podpisał kontrakt z wytwórnią Lil Baby'ego Grade A Productions oraz z Columbia Records.

Na przełomie 2018 i 2019 roku supportował na trasie koncertowej po Australii rapera Juice WRLD. Nagrał też z nim numer "Go", który zdobył ponad 23 miliony wyświetleń.

Najpopularniejszym kawałkiem 17-latka jest singel "Diva" (gościnnie Lil Tecca) - 35 milionów wyświetleń.

24 lipca tego roku ukazał się debiutancki mixtape rapera pt. "F*ck Love", na którym znalazło się 15 utworów.

To właśnie to wydawnictwo promuje najnowszy klip The Kid LAROIa do utworu "Wrong". Usłyszymy w nim również Lil Moseya, a główną rolę w teledysku zagrała gwiazda filmów dla dorosłych Lana Rhoades. Reżyserem klipu został kontrowersyjny youtuber Logan Paul.