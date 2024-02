Lana Del Rey wyjeżdża na wieś. Zaskakujące wieści dla fanów

Lana Del Rey wydała ostatni album "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" zaledwie niecały rok temu, bo w marcu 2023 roku. Bardzo szybko powróciła do prac nad premierową muzyką.

Lana Del Rey zapowiada płytę country. Co wiadomo o "Lasso"?

W trakcie spotkania z dziennikarzami przed rozdaniem nagród Grammy przyznała, że już w tym roku ukaże się jej 10. album studyjny. I choć gwiazda przyzwyczaiła słuchaczy do mieszanki dość melancholijnego dream popu z alternatywnym brzmieniem, to nie mogą się spodziewać takich dźwięków na "Lasso". Album będzie poświęcony niezwykle popularnemu w USA gatunkowi!

"Może nie widać tego po zdobywcach nagród i artystach, ale branża muzyczna zmierza w kierunku country. Jedziemy na wieś. To się dzieje" - powiedziała, cytowana przez "Billboard". Wiadomo też, kto produkuje album. Będzie to Jack Antonoff, bo wokalistka nie omieszkała podziękować mu za to ze sceny.